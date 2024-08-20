Ломаченко пригрозил последствиями в случае запрета УПЦ

Спортсмен поддерживает церковь, тесно связанную со страной-агрессором

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) вновь заступился за УПЦ. Верховная Рада хочет запретить деятельность пророссийской церкви на территории Украины, но пока депутатам не хватает голосов.

Соответствующий пост Ломаченко опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. К слову, блог Василия в этой соцсети недоступен для украинцев.

"Те, кто участвует в запрете УПЦ, совсем не понимают последствий того, что потом будет происходить… Мир всем", – написал на русском языке Василий.

Также спортсмен оставил ссылку на свое сообщение в Facebook. В нем боксер разместил ссылку на видео скандального блогера "Денис у микрофона", который в своих публикациях также поддерживает УПЦ (МП).

Напомним, 23 июля группа народных депутатов от "Евросолидарности", "Голоса" и "СН" заблокировали трибуну Рады с требованием проголосовать закон 8371 о запрете УПЦ МП во втором чтении. В конечном итоге документ на голосование не поставили, а нардепы ушли на каникулы до конца августа.