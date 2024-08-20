Как отличить храм УПЦ от ПЦУ: со смартфоном это можно сделать в два клика
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнать всю информацию о храме можно за пару секунд
В Украине запретили деятельность церквей, связанных с Россией. В связи с этим многих стал волновать вопрос о том, закроют ли храмы УПЦ, а также как отличить святилища ПЦУ от этой церкви. Второй вопрос в настоящее время особенно актуален, учитывая регулярный переход церковных общин УПЦ под крыло ПЦУ.
На первый вопрос "Телеграф" уже подробно ответил, а на второй мы постараемся дать ответ прямо сейчас. Стоит отметить, что на самом деле с помощью современных технологий сделать это довольно просто. Для этого уже была создана интерактивная карта храмов ПЦУ, которая постоянно обновляется. На ней можно увидеть расположение всех святилищ, а также узнать, принадлежит ли храм, рядом с которой вы находитесь, ПЦУ. Таким образом храмы УПЦ и ПЦУ можно отличить буквально в два клика.
Как выглядит карта:
Как найти храм ПЦУ в Днепре
В Киеве
В Одессе
Запорожье
Львове
Харькове
Также на этой интерактивной карте можно узнать все о храме и о ближайших мероприятиях в нем.
Важно, что это официальное приложение ПЦУ и скачать его можно в AppStore и Google Market.
Напомним, что "Телеграф" ранее детально рассказывал о том, как будет работать закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией.