Порошенковские ботофермы продвинули закон? Нардеп раскрыл неожиданные детали о запрете УПЦ

Была сделана очень большая работа сторонникам запрета УПЦ

За время между первым и вторым чтением законопроекта о запрете деятельности связанных в РПЦ религиозных организаций, была проделана большая работа ботоферм. Это значительно повлияло на количество голосов в поддержку проекта.

Такое мнение "Телеграфу" высказал народный депутат Артем Дмитрук. Стоит отметить, что второе чтение состоялось через 10 месяцев после первого, поскольку для голосования постоянно не хватало голосов.

"За этот период произошла работа и над народными депутатами. Очень много было сделано со стороны этих ботоферм, колл-центров, которые имеют отношение к "Европейской солидарности" (ее лидером является пятый президент Украины Петр Порошенко, — Ред.). Из этих групп было написано десятки тысяч сообщений гражданам Украины, которые были избирателями народных депутатов, которые уже им сообщали, что нужно голосовать за законопроект, и так далее", — сказал Дмитрук.

Он подчеркнул, что именно поэтому удалось набрать необходимое количество голосов.

Нардеп также прокомментировал вопрос о том, как закон влияет на жизнь Украинской Православной Церкви и что будет дальше.

"Самое простое, что мы можем увидеть, это то, что храмы забирались и до принятия законопроекта. Священники сидят в тюрьмах, в СИЗО, правозащитники без всяких доказательств и до принятия законопроекта. Поэтому, я думаю, что процесс глобально не изменится. Там, где есть возможность забирать — забирают. И будут забирать. Где нет возможности, не хватает ни физических, ни моральных, никаких сил, то не будут забирать", — отметил он.

Что касается самой конструкции законопроекта, то подача в суд комиссии может быть только через 9 месяцев. Это касается и конкретной религиозной организации, что касается всех организаций.

"Это первый вопрос. Второй вопрос касается того, что Кабинет Министров должен подтвердить определенную форму, структуру. То есть должна быть структура, по которой это будет работать. Поэтому еще много вопросов, которые должны быть урегулированы для того, чтобы этот законопроект работал. Это и комиссия, и подача в суд", — объяснил собеседник.

По его мнению, до того, как начнутся первые судебные заседания, есть где-то год.

При этом Дмитрук отметил, что планируется также работа по оспариванию законопроекта.

"Сейчас главным защитником, вы знаете, является Роберт Амстердам. В Венецианскую комиссию нужно подавать. Также в Конституционный суд сейчас будут собираться подписи Народных депутатов Украины насчет этого вопроса. То есть все юридические моменты, которые мы можем, как представители православной громады в Верховной Раде, которые мы можем сделать, конечно, будут выполняться", — резюмировал Дмитрук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представители УПЦ МП негативно отреагировали на закон о запрете деятельности этой церкви в Украине, который уже приняла ВРУ.