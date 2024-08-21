Депутат потребовал оправданий у больной "Слуги народа", почему та не голосовала против УПЦ

Скандал разгорелся в социальных сетях

Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности УПЦ МП, но после этого разгорелся скандал. Одна из нардепов "Слуги народа" по причине болезни не была на голосовании.

На это обратил внимание депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец. На своей странице в Facebook он написал пост, в котором подчеркнул, что нардеп Анна Пуртова не голосовала за запрет.

"Пуртова – депутат от Слуги Народа не голосовала за запрет Московской Церкви ни в первом чтении ни во втором. Системная поддержка институции, не менее системно работавшей на уничтожение Украины и украинцев. 221 избирательный округ. Наш округ не всегда был патриотичен и грубо обмануты красивыми слоганами. Но дела говорят лучше. Думайте в следующий раз", — говорится в сообщении.

Тут же он отметил, что коллеги Пуртовой сообщали, что у нее ковид и высокая температура. Однако Емец заподозрил неладное и припомнил, что нардеп не голосовала в первом чтении. Он усомнился, что такие совпадения могут быть случайностью.

"Ну да она, будучи абсолютно здоровой, не поставила свою подпись, когда собирали подписи за этот законопроект (об этом было даже заявление Артура Герасимова). Прямо отказалась ставить. И за первое чтение не голосовала. А когда даже Президент Зеленский сказал, что голосовать нужно, на нее очень удобно напал ковид. Совпадение?"- пишет Емец.

Что сказала Анна Пуртова

В свою очередь Анна Пуртова на своей странице в Facebook объяснила, что действительно болеет и показала фото градусника с высокой температурой.

"Еще несколько лет назад казалось, что COVID-19 самая большая наша проблема. Какие наивные мы тогда были. Особенно тяжело переносить температуру когда на улице так жарко (Но это все ничто по сравнению с другими проблемами. Кто успевает вакцинируйтесь лучше повторно, чтобы не болеть!", — написала Пуртова.

Еще один пост Емца

Вслед за этим Леонид Емец выпустил еще один пост, который был прямым ответом на слова Пуртовой. Он написал, что с ним связались коллеги нардепа и сказали, что она не смогла проголосовать по причине болезни, а ему стоило бы извиниться за свои упреки в ее сторону.

"Знаете, я готов. Готов признать, что болезнь реально помешала на этом принципиально определяющем голосовании. Всё бывает. И готов искренне извиниться и признать, что был категорически неправ. Но. (Всегда есть "но":) Есть небольшое требование.

Просто потому, что есть объективные основания сомневаться в искренности позиции. Например, то, что Анна отказалась ставить свою подпись под этим законопроектом. И не проголосовала за первое чтение, хотя тогда никакого ковида у нее не было. Что невольно наводит на мысль, что это такая у нее позиция — быть против запрета русской церкви", — подчеркнул Емец.

Депутат заявил, что не намерен требовать подтверждение болезни и анализы на ковид, но он бы хотел услышать позицию Анны Пуртовой по поводу закона.

"Достаточно только позиции госпожи Анны по отношению к русской церкви и их представителям. И именно законопроекта. Проголосовала бы она, если бы не тяжелое течение болезни и она была в зале ВР", — говорит Емец.

К слову, парламентарий добавил, что сам бы в такой ситуации предупредил бы заранее коллег, что он не сможет присутствовать на голосовании.

"Пс. Если бы я знал, что такой важный проект рассматривается в Парламенте, и только болезнь не дает мне присутствовать, я бы как минимум сказал бы об этом заранее. Как и свою позицию. Но не поздно и сейчас. Не благодарите. Искренне ваш, с большой надеждой на то, что должен чистосердечно извиниться", — резюмировал депутат.

Отметим, что редакция "Телеграфа" обратилась к Анне Пуртовой с просьбой прокомментировать ситуацию и высказать свою позицию по данному поводу. В настоящее время ответ пока не поступил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет работать закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией.