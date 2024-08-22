В сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин

Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет

Украинские парламентарии готовятся к рассмотрению законопроекта о запрете мобилизации лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Верховная рада должна рассмотреть его уже в начале сентября.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект будет рассмотрен на первом заседании, а именно 3 сентября.

"Запрет мобилизации 18-25 лет будет рассмотрен в начале сентября! Как только поставил этот вопрос на заседании Рады", — написал Гончаренко.

Эта инициатива вызвана неотложной необходимостью устранить пробелы в действующем законодательстве, что позволяют призывать на военную службу даже тех молодых людей, которые по состоянию здоровья признаны непригодными или ограниченно пригодными для службы в мирное время.

Напоминаем, кого из мужчин могут мобилизовать до 25 лет. Есть несколько категорий, которые могут призвать на военную службу уже с 18 лет.

К ним относятся:

офицеров запаса, прошедших военную кафедру и не имеющих оснований для отсрочки;

раз прошедшие срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);

те, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограничен пригодным в военное.

Ранее "Телеграф" писал, что депутаты прокомментировали возможность снижения возраста мобилизации до 20 и 50 лет. Прежде всего в Вооруженных силах необходимо "навести порядок".