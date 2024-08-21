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Бронь, за которой не нужно идти в ТЦК: как получить отсрочку в "Дии"

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
Бронь онлайн
Бронь онлайн. Фото Коллаж "Телеграфа"

Результат будет уже через сутки

Украинское правительство упростило процедуру бронирования от мобилизации. Теперь руководители предприятий могут оформить для своих работников бронь через портал "Дия".

Как работает система, рассказали в пресс-службе Министерства экономики. Отмечается, что результат станет известен в течение суток после отправки запроса на бронирование.

Правом на бронь обладают исключительно предприятиями, которые обеспечивают потребности Вооруженных Сил Украины или принадлежат к категории критически важных. Список таких предприятий утверждается центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

Алгоритм онлайн-бронирования для руководителя предприятия:

  • открыть портал "Дия";
  • сформировать заявление о бронировании военнообязанных работников;
  • заверить заявление электронной подписью и отправить.

Системы автоматически проверят всех указанных работников по государственным базам, в частности, в реестре "Оберег". Результаты проверки будут известны в течение 24 часов. Это позволит подтвердить официальное трудоустройство каждого сотрудника и его соответствие критериям бронирования.

Срок действия такой брони от мобилизации устанавливается Министерством экономики Украины и может превышать полгода. То есть работник может быть забронирован на срок от одного дня до шести месяцев в зависимости от решения правительства.

Не подпадают под бронирование:

  • работники, имеющие отсрочку от призыва при мобилизации по другим основаниям;
  • работники, имеющие дефицитные военно-учетные специальности.

Ранее "Телеграф" писал, что каждому пятому отказывают в бронировании через "Дию". Причины разные и не связаны с техническим сбоем.

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#Мобилизация #отсрочка #ДИЯ #Бронь от мобилизации