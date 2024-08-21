Бронь, за которой не нужно идти в ТЦК: как получить отсрочку в "Дии"

Результат будет уже через сутки

Украинское правительство упростило процедуру бронирования от мобилизации. Теперь руководители предприятий могут оформить для своих работников бронь через портал "Дия".

Как работает система, рассказали в пресс-службе Министерства экономики. Отмечается, что результат станет известен в течение суток после отправки запроса на бронирование.

Правом на бронь обладают исключительно предприятиями, которые обеспечивают потребности Вооруженных Сил Украины или принадлежат к категории критически важных. Список таких предприятий утверждается центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

Алгоритм онлайн-бронирования для руководителя предприятия:

открыть портал "Дия";

сформировать заявление о бронировании военнообязанных работников;

заверить заявление электронной подписью и отправить.

Системы автоматически проверят всех указанных работников по государственным базам, в частности, в реестре "Оберег". Результаты проверки будут известны в течение 24 часов. Это позволит подтвердить официальное трудоустройство каждого сотрудника и его соответствие критериям бронирования.

Срок действия такой брони от мобилизации устанавливается Министерством экономики Украины и может превышать полгода. То есть работник может быть забронирован на срок от одного дня до шести месяцев в зависимости от решения правительства.

Не подпадают под бронирование:

работники, имеющие отсрочку от призыва при мобилизации по другим основаниям;

работники, имеющие дефицитные военно-учетные специальности.

Ранее "Телеграф" писал, что каждому пятому отказывают в бронировании через "Дию". Причины разные и не связаны с техническим сбоем.