Рада проголосовала об отсрочке еще одной категории мужчин: кого теперь не мобилизуют

Ранее об отсрочке говорилось только для полнородных родственников

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11391. Он предусматривает предоставление отсрочки от мобилизации военнообязанным, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. За законопроект проголосовали 310 депутатов.

"Рада проголосовал за основу и в целом законопроект №11391 об отсрочке неполнородным родственникам. За — 300 (за основу); 310 (в целом)", — написал Гончаренко.

До этого в законе о мобилизации было об отсрочке только для полнородных, отмечает нардеп.

Согласно законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Напомним, что Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.

Согласно новым правилам, мужчины, ухаживающие за больными родителями жены (или жены мужа), должны подтвердить, что никто другой из семьи не может заменить их в уходе.

Впрочем, если мужчина ухаживает за женой, ребенком или своими родителями, ему не нужно указывать в заявлении о других трудоспособных родственниках, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию при ТЦК и СП.