На фоне боев: Индия призвала своих граждан бежать из трех приграничных регионов РФ
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Посольство посоветовало, что делать
В четверг, 15 августа, Индия призвала своих граждан, проживающих в приграничных с Украиной районах РФ, эвакуироваться. Речь идет о Брянской, Курской, Белгородской области.
Им советуют временно переселиться в другие российские регионы. Об этом сообщает посольство Индии в Москве.
Дипломатическое ведомство Индии в Москве обнародовало на сайте соответствующие официальные рекомендации для своих граждан.
"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно пересилиться за пределы этих областей", — заявили там.
Также гражданам Индии в РФ посоветовали связаться с посольством.
Ситуация в Курской области – что известно
6 августа, на границе Курской области произошел "прорыв ". Российские военные и власть не были к нему готовы. Известно о большом количестве уничтоженной техники РФ, пленных россиян, среди которых есть срочники, также ликвидированы российские военные.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к своей стратегической цели в рамках этой операции.
Также "Телеграф" сообщал, что Украина предложила россиянам эвакуацию из Курской области через гуманитарные коридоры либо в Украину, либо в Россию.