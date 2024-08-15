На фоне боев: Индия призвала своих граждан бежать из трех приграничных регионов РФ

Посольство посоветовало, что делать

В четверг, 15 августа, Индия призвала своих граждан, проживающих в приграничных с Украиной районах РФ, эвакуироваться. Речь идет о Брянской, Курской, Белгородской области.

Им советуют временно переселиться в другие российские регионы. Об этом сообщает посольство Индии в Москве.

Дипломатическое ведомство Индии в Москве обнародовало на сайте соответствующие официальные рекомендации для своих граждан.

"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно пересилиться за пределы этих областей", — заявили там.

Также гражданам Индии в РФ посоветовали связаться с посольством.

Ситуация в Курской области – что известно

6 августа, на границе Курской области произошел "прорыв ". Российские военные и власть не были к нему готовы. Известно о большом количестве уничтоженной техники РФ, пленных россиян, среди которых есть срочники, также ликвидированы российские военные.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к своей стратегической цели в рамках этой операции.

Также "Телеграф" сообщал, что Украина предложила россиянам эвакуацию из Курской области через гуманитарные коридоры либо в Украину, либо в Россию.