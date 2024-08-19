Везет Зеленскому послание от Путина: СМИ узнали важную деталь визита премьера Индии в Киев

Визит индийского премьера состоится в День Государственного Флага

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 23 августа посетить Киев. Он пытается сбалансировать свои связи с Вашингтоном и Москвой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным собеседников издания, Моди исключил роль посредника в прекращении войны в Украине.

Однако, по данным источников Bloomberg, Индия согласилась передать президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщение от российского диктатора Владимира Путина. В то же время индийские официальные лица призывали к диалогу и дипломатии, чтобы положить конец войне.

Визит Моди в Украину состоился несколько недель спустя после того, как он посетил Россию, давнего союзника Индии, что вызвало разочарование в Вашингтоне. Администрация президента Джо Байдена поставила более тесные связи с Индией во главу угла своей внешней политики. Американские официальные лица выразили обеспокоенность этим визитом в Россию во время серии встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами в июле.

Bloomberg отмечает, что нежелание Моди выступать посредником в прекращении войны частично объясняется зависимостью Индии от России в отношении дешевой нефти и оружия. Нью-Дели воздерживается от критики Москвы за продолжающееся уже третий год вторжение и увеличивает закупку российской нефти до рекордного уровня. В свою очередь Министерство иностранных дел Индии отказалось от комментариев на эту тему.

Напомним, 31 июля заместитель главы Госдепартамента США Курт Кэмпбелл отметил, что вскоре Индия предпримет шаги по улучшению отношений с Украиной, поскольку "хочет играть ответственную роль во всем мире".