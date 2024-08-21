Моди подготовил план окончания войны? Индийские медиа о том, зачем он едет в Киев

Нарендра Моде может везти в Киев предложения мира.

В пятницу, 23 августа, ожидается первый с момента установления дипломатических отношений визит в Украину премьер-министра Индии. Нарендра Моди анонсировал, что в Киеве он намерен обсудить возможность мирного урегулирования войны между РФ и Украиной.

Что о предстоящем визите Моди пишут индийские медиа, проанализировал "Телеграф".

Индия на "дипломатическом канате"

Индийская англоязычная ежедневная бизнес-газета The Economic Times публикует материал под названием "Не игра с нулевой суммой": Индия ходит по дипломатическому канату между Россией и Украиной в преддверии визита премьер-министра".

Издание обращает внимание: пока Моди готовится к историческому визиту, Индия продолжает укреплять свои давние оборонные связи с Россией. На днях с официальным визитом в страну прибыл командующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев. Среди прочего россиянин провел переговоры с командующим ВМС Индии Динешем Трипати.

"Визит адмирала Моисеева в Индию свидетельствует о продолжающемся сотрудничестве между военно-морскими силами Индии и России. Это партнерство укрепится еще больше благодаря предстоящей передаче двух фрегатов с управляемыми ракетами, которые Россия будет поставлять Индии", — сообщает медиа.

Это происходит "в условиях усиленного глобального внимания, особенно со стороны западного блока во главе с США, к тесным связям Нью-Дели с Москвой". В то же время Индия продолжает сохранять нейтральную позицию относительно войны, "выступая за мир через диалог и дипломатию".

"Зеленский, ранее описывавший встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным как "разрушительный удар по мирным усилиям", вероятно, услышит от Индии последовательный призыв к урегулированию конфликта путем переговоров", — прогнозирует издание.

Таким образом, Индия оказываются на перепутье. С одной стороны — давние отношения с Россией и беспокойство из-за связей Пекина с Москвой, которые могут повлиять на стабильность в регионе. С другой стороны — укрепление отношений Индии с США и другими западными странами. Что важно для более широких стратегических интересов страны в обороне и экономике.

Как заключает The Economic Times, конфликт России с Украиной ставит Индию в "деликатное положение", заставляя балансировать между историческими связями с РФ и растущим партнерством с Западом.

Передать сообщение, что Индия не обиделась

Журнал India Today пишет, что визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев "не мог состояться в более критическое время".

"Украина потеряла 18% своей территории в пользу России и теперь пытается переломить ход войны смелым ударом по Курской области РФ".

Журналисты напоминают, что всего месяц назад "Украина была не очень довольна премьер-министром Моди". Политика раскритиковали за встречу с Путиным в Москве в тот же день, когда российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве унес десятки жизней.

"На этом фоне визит Моди полон ожиданий, поскольку заинтересованные стороны задают вопрос, может ли он привести к какому-либо прорыву", — говорится в материале.

Визит индийского премьера многие воспринимают как "балансирование" между сторонами. СМИ также напоминает, что Индия заняла нейтральную позицию относительно конфликта, неоднократно призывая к прекращению войны путем диалога.

"Этот визит будет транслировать то же сообщение. Однако я сомневаюсь, что это будет иметь какой-то эффект, ведь ни Россия, ни Украина не указывали на смягчение своих максималистских позиций", — заявил в комментарии India Today Сканд Ранджан Таял, бывший посол Индии в России.

Таял считает, что Моди, скорее всего, заверит Зеленского, что Индия не приняла близко к сердцу его предыдущую критику.

"Вероятно, он передаст сообщение о том, что Индия готова идти по пути дружбы и сотрудничества с народом Украины", — добавил дипломат.

Помимо предоставления дополнительной гуманитарной помощи, Индия также может подписать соглашение с Украиной в оборонном и экономическом секторах в ходе этого визита.

Есть ли у Моди план?

Самая популярная ежедневная хинди-язычная газета в Дели Navbharat Times напоминает, что между визитом индийского премьера в Россию и Украину прошло всего полтора месяца.

"Это знаком чего-то важного? Подготовил ли премьер-министр Нарендра Моди план завершения войны между Россией и Украиной, которая началась два с половиной года назад? Получил ли он одобрение этого плана от российского президента Владимира Путина и теперь планирует представить его украинскому президенту Владимиру Зеленскому?

Эти вопросы серьезны, поскольку мир надеется на премьер-министра Моди, надеясь, что он может проложить путь к завершению войны между Россией и Украиной", — говорится в статье.

Издание утверждает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также президенты США, Франции, Германии и других западных стран неоднократно выражали желание, чтобы Моди был среди инициаторов процесса завершения войны между Россией и Украиной.

"Все они считают премьера Моди лицом, которое может стать эффективным посредником в этом конфликте. Однако источники утверждают, что Индия не будет осуществлять посредничество между Россией и Украиной. Да, обе страны точно могут обмениваться сообщениями друг с другом и будут это делать. Это часть языка дипломатии, где используются осторожные и точные формулировки".

В сюжете популярного телеканала Republic Bharat говорится, что "весь мир следит за визитом" Моди в Киев. Среди прочего медиа прогнозирует, что на встрече с президентом Украины премьер Индии может выступить с предложениями по мирному урегулированию.

"Считается, что во время встречи с президентом Путиным Моди обсуждал возможность завершения войны. Подобная дискуссия планируется и с президентом Зеленским".

Канал обращает внимание, что визит Нарендры Моди происходит в то время, когда Украина взяла под контроль некоторые территории РФ, а Россия наносит удары по Украине смертоносным оружием. "В такой ситуации ведутся дискуссии о том, что премьер-министр Моди едет в Украину с предложением о прекращении войны между двумя странами", — такой тезис озвучивает медиа.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Индия призвала своих граждан эвакуироваться из трех приграничных регионов РФ.