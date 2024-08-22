Такого слова не существует: как правильно называть копчик на украинском

В нашем языке нет слова "копчик"

В украинском языке существует множество слов, имеющих свои уникальные значения и происхождение. Однако иногда мы можем натолкнуться на термины, которые становятся кальками из других языков, в частности с русского. Одним из таких слов является "копчик".

Слово "копчик" употребляется для обозначения кости, расположенной в нижней части позвоночника. Однако в украинском языке нет этого термина. А употребление этого слова – это смешивание украинского и русского языков, что в свою очередь способствует усилению суржика — явления, когда в речи переплетаются элементы разных языков без четкой границы между ними.

Правильный термин: "куприк"

Ведущая программы "Правильно українською", Ольга Багний, подчеркнула, что правильным украинским термином будет "куприк". Это слово точно передает название кости, которая является последней частью позвоночника, расположенной у ягодиц.

"Копчиком мы называем кость, расположенную в нижней части позвоночника. И ошибаемся, потому что в украинском языке нет слова копчик. Но есть слово "куприк" — это и есть кость в нижней части позвоночника. Запомните: не копчик, а "куприк"," — отметила она.

Следовательно, вместо "копчик" стоит говорить "куприк" — это не только правильно, но и важно для сохранения нашего языка. Давайте вместе заботиться о чистоте украинского языка, избегая калек и суржика. Каждый из нас может внести свой вклад, используя правильные термины в повседневной жизни.

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