Когда будут массово штрафовать тех, кто не обновил данные

Документ с "Резерв+" приравнивается к оригиналу

В Украине 16 июля истек срок, за который военнообязанные должны были обновить данные в ТЦК. Граждане, не успевшие это сделать, могут получить штрафы.

Народный депутат Александр Федиенко рассказал в эфире Эспрессо, когда начнут штрафовать за нарушение военного учета. По его словам, это произойдет в конце сентября.

Как отметил нардеп, сейчас штрафы не будет отправлять домой. В частности, речь идет о тех, которые будут приходить мужчинам после того, как ТЦК проверят базу "Оберег".

Федиенко обратил внимание, что электронная копия военно-учетного документа, полученная через приложение "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и бумажный оригинал. Поэтому если военнообязанный обновил свои данные в электронном виде, но не имеет при себе бумажного документа, он может ссылаться на электронную копию.

"Сейчас штрафы налагаются на тех военнообязанных, которые непосредственно приходят в центр комплектования. Другое дело, когда гражданин приходил в ТЦК и стоял на учете, обновил свои данные, но, к сожалению, не имел при себе оригинала военно-учетного документа. Если ТЦК выписывает ему штраф, то следует напомнить, что документ из приложения "Резерв+" приравнивается к бумажному документу и на него можно ссылаться, как на оригинал документа", — рассказал нардеп.

Напоминаем, что несвоевременное необновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Несмотря на это, большинство людей предпочитают уплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

Ранее "Телеграф" писал, в каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК. Для этого требуются законные основания.