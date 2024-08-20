Пустые улицы и пляжи: как выглядит популярный курорт Лазурное под оккупацией в бархатный сезон (видео)

Ранее на этот курорт съезжались туристы с разных городов

Из-за войны, которую развязала Россия, некоторые курорты нашей страны на побережье Черного и Азовского морей, оказались под оккупацией. Из-за "русского мира" туристические локации пустуют, многие базы отдыха и заведения остаются закрытыми.

В социальной сети TikTok можно найти видеоролики, на которых люди показывают, во что россияне превратили наши курорты. В их числе оказался поселок Лазурное в Херсонской области, который до войны пользовался большой популярностью среди туристов с разных уголков Украины.

Как во время оккупации выглядит курорт Лазурное

Курортный поселок после того, как туда пришли россияне, пустует. Судя по видеоролику, который сняли несколько дней назад, на пляже есть люди, но их мало, поскольку существует минная опасность. В море практически никто не купается. На главных улицах поселка нет ни машин, ни пешеходов. В комментариях под этим видео люди пишут, что пляжи закрыты и туда вовсе не пускают людей.

Многие украинцы также публикуют видеоролики, показывая красоты курорта, каким он был до начала полномасштабной войны. На кадрах видно, что на пляжах полно отдыхающих, работают заведения и аттракционы для детей.

Курорт Лазурное в Херсонской области до 2022 года, Фото: lazurnoe

Как выглядел курорт Лазурное до войны, Фото: lazurnoe

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят пляжи Евпатории летом 2024 года во временно оккупированном Крыму. Оккупанты выставили прайс и проживание на базах отдыха в курортном городе.