Пустые улочки и пляжи: последствия "русского мира" в Кирилловке (видео)

Кирилловка выглядит как курорт-призрак

В сети часто появляются видео оккупированных курортов в Украине, которые сейчас выглядят пустотыми. Поселок Кирилловка на побережье Азовского моря, куда всегда приезжали тысячи людей, уже третье лето не принимает отдыхающих.

Пользователь Tik Tok опубликовал видео из оккупированной Кирилловки. Вместо отдыхающих — пустые пляжи, вместо свободных комнат — "русский мир".

До начала войны в Украине, которую развернула Россия, Кирилловка была одним из самых популярных курортов. Базы отдыха нужно было бронировать заранее, ведь всегда был ажиотаж.

Однако летом 2024 года поселок стал абсолютно пустым. На улочках совсем нет людей, все аттракционы и заведения закрыты, а базы отдыха полностью пустые. В некоторых домиках живут оккупанты.

В августе всегда было очень много людей, невозможно было найти место на пляже. Действовало множество развлечений и аттракционов. Торговые лавки были переполнены сувенирами и разными игрушками, а вечером можно было отдохнуть и потанцевать в клубах. Теперь этого всего нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят пляжи Евпатории летом 2024 года во временно оккупированном Крыму. Оккупанты выставили прайс и проживание на базах отдыха в курортном городе.