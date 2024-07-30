На пляжах в Евпатории "не протолкнуться": как выглядит популярный курорт в Крыму летом 2024 (видео)

Вокруг можно заметить лишь незначительно количество людей

Во временно оккупированном Крыму практически пустуют пляжи курортной Евпатории. По сравнению с ажиотажем, который был до захвата полуострова, можно сказать, что отдыхающих там просто нет.

Соответствующие видео были опубликованы в паблике "Крымский ветер". На кадрах видно, что на пляже отдыхает незначительное количество людей.

"На пляже даже полотенце некуда положить, а чтобы зайти в воду, приходится боком протискиваться. Потому что все идет по плану. Просто план такой", — с сарказмом говорится в описании под видео.

"Телеграф" решил выяснить, какие цены сейчас в Евпатории для тех, кто хочет приехать на отдых на остров, где часто бывает "жарко".

Оккупанты выставили прайс и проживание на базах отдыха в курортном городе. За проживание в гостевых домах и базах отдыха россияне требуют от 1200 р. в сутки.

Местные в сети показывают также цены на продукты, которые установлены на городских рынках. Например, килограмм яблок обойдется в 150 рублей (это около 72 гривен). В то же время в Украине килограмм яблок стоит в некоторых супермаркетах 21 грн. Цены на ряд овощней и фруктов значительно отличаются от тех, которые есть в Украине.

скриншот YouTube-канале "ЯВ-Крым".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в конце июля 2024 года выглядит оккупированная Кирилловка в Запорожской области. До захвата этот поселок пользовался огромной популярностью у отдыхающих летом.