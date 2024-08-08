Курорт-призрак: во что оккупанты превратили Кирилловку и как она выглядит этим летом (видео)

На улицах практически нет людей

Курортный поселок Кирилловка, расположенный на побережье Азовского моря в Запорожской области остался практически безлюдным в связи с оккупацией. В самый разгар сезона на улицах можно встретить буквально несколько человек.

Соответственное видео в своем Telegram-канале опубликовал полковник ВСУ и военный блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан. В ролике показаны пляжи, развлекательные зоны, рынки и просто улицы в оккупированной поселке.

Любители этого курорта знают, что до прихода так называемого "русского мира" Кирилловка всегда была полна отдыхающими. Базы отдыха зачастую бронировали задолго, ведь там всегда был ажиотаж.

Однако сейчас курортный поселок стал безлюдным. Базы отдыха пустуют, а на некоторых из них поселились захватчики. Развлечения, которых всегда было масса для отдыхающих, сейчас закрыты, а на пляжах пусто, совершенно нет людей.

В августе всегда был наплыв людей. У моря загорали и отдыхали приезжие. Рынки были заполнены продуктами, а также различными вкусностями и сувенирами. А ночная Кирилловка всегда светилась огнями и предлагала уйму развлечений. Всего этого с появлением там оккупантов больше нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Бердянск под оккупацией и как проходит курортный сезон этим летом.