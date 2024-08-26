В Киеве упали обломки дрона и вспыхнул пожар: что известно (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4195
Инцидент испугал киевлян
В Киеве возле станции метро "Голосеевская" разгорелся большой пожар, дым виден за сотни метров. На видео, снятых очевидцами, видно, что источник возгорания за гостиницей "Мир". Инцидент произошел в понедельник, 26 августа.
Видео с места происшествия публикуют местные паблики в Telegram. Отмечают, что пожар вроде бы не связан с российской атакой на столицу.
Судя по фото подписчицы одного из пабликов, пожар произошел в доме, который давно стоит заброшенный. Сейчас в разбитом здании живут бездомные, пишут местные жители.
Вероятно, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. На место происшествия уже выехали специальные службы.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки сбитого российского БпЛА. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Экстренные службы выехали для уточнения информации.
Позже стало известно, что в результате падения обломков БПЛА возник пожар, полностью уничтоживший легковой автомобиль. Пострадал водитель автомобиля. Пожар локализовали.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что под Ростовом в России произошел масштабный пожар. Тушить его приехали всего две машины.