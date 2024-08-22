Мощные взрывы и черный дым: в Белой Церкви местных напугал необычный пожар (видео)

Местные паблики утверждают, что ничего страшного не произошло

В четверг, 22 августа, жителей Белой Церкви испугали мощные взрывы в городе. По предварительной информации, загорелся склад с фейерверками.

Об этом сообщают местные паблики. Взрывы слышны в разных уголках города.

Отметим, что в местном паблике "Белая Церковь Подслушано", сообщения о пожаре на складе фейерверков удалили через несколько минут, вместе с ним исчезли и видео очевидцев. Зато оставили лаконичное сообщение о пожаре.

В то же время в местном паблике "BCTV Белая Церковь БЦТВ" написали, что все нормально и ничего страшного не произошло.

Официальная информация от государственных органов пока не поступала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве неизвестные ночью запустили салют. Жители Дарницкого района Киева очнулись от громких звуков, похожих на взрывы или автоматную очередь.