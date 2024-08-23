Мужчины с отсрочкой должны проходить ВВК: зачем и как часто

В особый период граждан на медосмотре осматривают шесть специалистов

В Украине прохождение военно-врачебной комиссии обязательно для всех военнообязанных. Это касается и лиц, имеющих отсрочку или бронь от мобилизации.

Такие граждане должны проходить ВВК раз в 5 лет. Об этом рассказал начальник медицинской службы Тернопольского областного территориального центра комплектования Олег Фарион, пишет УНИАН.

По его словам, основным нормативным документом, регламентирующим прохождение комиссии, является Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положение о военно-врачебной экспертизе ВСУ. Согласно этим документам, ВВК проводится не только с целью определения пригодности военной службы во время мобилизации, но и с учетными целями.

Фарион отмечает, если "военнообязанные имеют право на бронирование или отсрочку, то есть не подлежат мобилизации на определенный срок, военно-врачебная комиссия проводится раз в 5 лет".

Для призывников результаты ВВК действительны в течение одного года. Если возникнут проблемы со здоровьем, об этом им необходимо сообщить в ТЦК в течение недели.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного возникли определенные нарушения, он получил заболевание, обострение предыдущих состояний или получил травмы, увечья, он обращается в ТЦК. До семи дней должен об этом сообщить и пройти повторную военно-врачебную комиссию", — отмечает начальник медслужбы ТЦК.

Он рассказывает, что для комплексного обследования во время ВВК необходимо предоставить полную медицинскую документацию, в частности, амбулаторную карту, содержащую подробную историю болезни. Хотя электронные системы здравоохранения удобны, важно понимать, что полная медицинская история может быть отражена только с 2019 года.

Также Фарион добавляет, что в период мобилизации военнообязанные проходят более детальный медосмотр. Кроме стандартных обследований у терапевта, хирурга, психиатра, невропатолога, ЛОРа и офтальмолога, проводится флюорография, а для лиц старше 40 лет – еще и электрокардиограмма.

При необходимости могут назначаться дополнительные обследования. По словам начальника медицинской службы областного ТЦК, весь процесс занимает около двух недель.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит документ об отсрочке от мобилизации. Данные об отсрочке призыва хранятся в ТЦК.