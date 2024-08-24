Ваши предки были разбойниками? Какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом

Самое популярное насчитывает более 19 тысяч носителей

Почти каждая украинская фамилия имеет уникальное происхождение, ведь в древности наши предки получали их от названий профессий, ремесел или предпочтений. Также некоторые черты характера или общественная характеристика могли стать их основой. Так, даже разбойники получали соответствующие родовые имена.

Как рассказывает учебный ресурс "Веселая абетка", украинцы, которые имели проблемы с законом или нарушали правопорядок, отличались среди людей своими фамилиями.

В частности, самыми известными в древности были:

Левенець,

Дейнека,

Гайдамака,

Опришко,

Сердюк.

Заметим, что при формировании украинских фамилий с течением времени происходило их искажение. Оно возникало как от влияния самих носителей, так и от писарей.

Добавим, согласно порталу "Рідні", украинское родовое имя Гайдамака насчитывает 1802 носителей и по распространению занимает 2584 место. Чаще всего оно встречается в Приднепровье. Фамилия Дейнека насчитывает 5143 носителя и занимает 689 место. Родовое имя Сердюк имеет 19411 украинцев и по распространению оно занимает 105 место. Украинская фамилия Левенець насчитывает 2675 носителей и по распространению занимает 1603 место. Опришко имеет 2120 носителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали сварливым людям, не обходившим ни одного скандала.