Погода в четверг, 29 августа: украинцев ждет температурная интересность

В целом температура воздуха будет оставаться высокой

В четверг, 29 августа Украину ждут погодные курьезы. Так, наиболее прохладно будет, как ни странно, на юге страны, тогда как на остальной территории стоит ждать жару.

Об этом в своем Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в целом температура воздуха будет оставаться высокой.

"Завтра, 29 августа в южной части Украины будет самая низкая температура, хотя и высокая. Днем +28… +31 градус. Такая "свежесть" охватит также Винницкую, Хмельницкую области, южные районы Житомирщины", — сообщила Диденко.

На остальной территории Украины в четверг, 29 августа, предполагается жара, +30…+35 градусов. Что касается осадков, грозовые дожди пройдут в четверг также в южной части страны и местами достигнут Винницкой, Черновицкой области, Днепропетровщины и Донетчины.

Карта осадков 29 августа

"Большинство территории Украины — сухая солнечная погода. В Киеве 29 августа ожидается жара, до +32… +34 градусов. Без осадков", — сообщила синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какой будет погода в Украине в конце августа. Жара, похоже, не собирается покидать страну.