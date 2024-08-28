Погода у четвер, 29 серпня: на українців чекає температурна цікавинка

Загалом температура повітря залишатиметься високою

У четвер, 29 серпня на Україну чекають погодні курйози. Так, найпрохолодніше буде, як не дивно, на півдні країни, тоді як на решті території варто чекати на спеку.

Про це у своєму Telegram повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що загалом температура повітря залишатиметься високою.

"Завтра, 29-го серпня в південній частині України буде найнижча температура, хоча й висока. Вдень +28… +31 градус. Така "свіжість" захопить також Вінниччину, Хмельниччину, південні райони Житомирщини", — повідомила Діденко.

На решті території України у четвер, 29 серпня, передбачається спека, +30… +35 градусів. Щодо опадів, то грозові дощі пройдуть у четвер також у південній частині країни та місцями досягнуть Вінниччини, Чернівецької області, Дніпропетровщини й Донеччини.

Мапа опадів 29 серпня

"Більшість території України — суха сонячна погода. У Києві 29-го серпня очікується спека, до +32… +34 градусів. Без опадів", — повідомила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, якою буде погода в Україні наприкінці серпня. Спека, схоже, не збирається залишати країну.