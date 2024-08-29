Экономическое бронирование уже скоро? Какие будут критерии и когда его введут

Это бронирование может пополнить бюджет на 40 млрд грн

Правительство Украины работает над введением экономического бронирования от мобилизации. Одним из критериев которого вполне может стать зарплата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработной платы", — написал он.

Железняк подчеркнул, что несколько моделей сейчас разрабатываются, но окончательное решение будет принимать высшее политическое руководство. Ориентировочная дата внедрения "экономического бронирования" – октябрь – ноябрь 2024 года.

Нардеп отметил, что по консервативным расчетам это бронирование может пополнить государственный бюджет на 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

"Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе", — говорит Железняк.

Заметим, что вопрос экономического бронирования многократно обсуждался. Так, депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха рассказывал, что предложены три модели и одна из них не предусматривает уплаты дополнительных выплат или налогов.

В то же время, по словам экономического аналитика Павла Себастьяновича, для того чтобы получить экономическое бронирование украинцу нужно официально зарабатывать не менее 34-35 тысяч гривен в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет работать экономическое бронирование и сколько денег получит государство.