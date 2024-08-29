В Одессе снова языковой скандал: в ресторане спели песню известного путиниста (видео)

В ресторане инцидент пока никак не прокомментировали

Очередной языковой скандал произошел на днях в Одессе. В одном из известных ресторанов музыкант заведения исполнял песни российского певца Александра Розенбаума, публично поддерживающего войну в Украине и считающего, что так называемая "СВО" была необходимой.

Видео с исполнением одной из песен Розенбаума выложил в сеть активист Демьян Ганул. По его словам, речь идет о ресторане "Дача" Саввы Либкина на Французском бульваре в Одессе.

"В ресторане "Дача", который принадлежит любителю русской культуры Савве Либкину, регулярно поют российский шансон. На видео музыкант ресторана "Дача" исполняет песню россиянина Розенбаума — Скрипач Моня… Вот так, в одесском ресторане продолжают петь песни негодяев, поддержавших войну против Украины", — написал Ганул.

Активист также назвал одесского ресторатора "ватником" и упрекнул в любви к русской культуре. Сам Либкин инцидент никак не прокомментировал. Стоит отметить, что в начале августа Савва Либкин жестко отреагировал на слова кремлевского пропагандиста Артемия Лебедева, заявившего, что хочет свободно летать в Одессу и посещать его заведения. Ресторатор записал видео, где обратился к скандальному блоггеру на русском языке, чтобы ему было понятнее.

Александр Розенбаум и его пророссийская позиция

Розенбаум известный советский и российский автор-исполнитель, певец, композитор, поэт, актер и писатель, заслуженный артист России, народный артист РФ.

В прошлом депутат госдумы от партии "Единая Россия", активно поддерживает политику Кремля и собственно российского диктатора Владимира Путина.

Розенбаум вместе с Путиным

Александр Розенбаум публично поддержал войну в Украине, заявив, что так называемая "СВО" была необходимостью и "вызвана трагической ситуацией, которая разворачивается в соседней стране". Также известно, что Розенбаум неоднократно выражал поддержку оккупированному россиянами Донбассу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одесском кафе посетительницу выгнали за просьбу перейти на украинский язык.