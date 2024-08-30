Жара продолжается, однако некоторые области освежат дожди: прогноз погоды до конца недели

По прогнозам, в сентябре средняя месячная температура воздуха будет выше нормы

Осталось всего два дня лета, и оно прощается с Украиной жаркой погодой. При этом некоторые области польют дожди.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, днем 30 августа умеренные дожди пройдут на юге Украины, на остальной территории сухо. Столбики термометров покажут +28 +33 градуса.

В последний день лета, 31 августа, дожди с грозами пройдут на юге, в Кировоградской и Запорожской областях. Ночью температура воздуха будет составлять 17-22 градуса с отметкой "плюс", днем воздух прогреется до +29 +33 градусов.

Осень начнется в Украине незаметно в погодном отношении, так как не только сохранится жара, но и прекратятся дожди. 1 сентября по всей стране будет без осадков, ночью прогнозируется 15-22 градуса выше нуля, днем ожидается +29 +33 градуса.

В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается, что в сентябре средняя месячная температура воздуха будет в пределах 15-20 градусов выше нуля (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы. Количество осадков предполагается на уровне 37-76 мм, в Карпатах местами — 97-111 мм, что в пределах нормы.

Напомним, известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" дал прогноз погоды до 10 сентября. Температурный фон сохраняется высоким.