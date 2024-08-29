Несколько очередей одновременно: как будут отключать свет 30 августа

Ситуация в энергетике остается сложной

В пятницу, 30 августа, в Украине продолжатся отключения электроэнергии. Они будут применяться на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Там отметили, что с 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений, а с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 — две очереди. В другое время суток будет применяться одна очередь отключений

В то же время в компании подчеркнули, что в объемах применения ограничений возможны изменения. В этой связи граждан призвали следить за сообщениями "Укрэнерго" и своих облэнерго.

Отметим, что всего графики отключений имеют три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). В общем, потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что все электростанции, поврежденные массированными российскими обстрелами, не удастся восстановить до зимы. Однако в этом году у Украины будет инструмент, который помогает энергосистеме.