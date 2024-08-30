Хранит свои тайны? Что известно о фамилии Безуглая

Это родовое имя существует уже много веков

Многие украинцы знают нардепку от "Слуги народа" Марьяну Безуглую. Однако в большинстве своем не благодаря ее достижениям, а в связи с чередой скандалов, в которых она фигурировала.

"Телеграф" решил рассказать читателям, откуда произошла фамилия Безуглая и какую тайну она хранит. Генеалогический ресурс "Рідні" помог узнать, почему предки депутатки могли получить это родовое имя.

Фамилия "Безуглая" и ее мужской вариант "Безуглый" появились во времена казачества. Расшифровывается она очень просто — "без" + "угол". Такое родовое имя могли давать тем, кто не имел своего дома и вінужден был скитаться по миру в поисках заработка.

Изначально это было просто прозвище. Со временем оно стало фамилией.

Сегодня в Украине с фамилией Безуглый насчитывает 2671 человек. По распространению она занимает 1608 место. Чаще всего оно встречается в Приднепровье.

Женская форма — Безуглая — насчитывает 3223 носителя. Самым популярным именем у носителя является Татьяна. Чаще всего оно встречается в Северской области. Куликовский район Черниговщины является самым густым центром.

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