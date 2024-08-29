Вашей фамилии сотни или тысячи лет, если она звучит так: проверьте свою

Этим фамилиям сотни лет

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, некоторые родовые имена могут рассказать, что вы принадлежите к какому-то древнему роду.

"Телеграф", ссылаясь на YouTube-канал профессора Петра Масляка, рассказывает о них. Профессор на примере своей фамилии профессор дал объяснение времени её существования.

"Еще с восьмого века на украинских землях жили племена антов, здесь проводил джихад сын саудовского халифа Масламак. Его мать была наложницей из рода египетских фараонов. Моя фамилия Масляк. А еще естьМаслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик и т.д. Сначала идет часть "Масл", а дальше меняется только одна громкая", – объясняет он.

Эти фамилии, по его словам, тянутся еще с конца первого тысячелетия. К тому же как отмечает доктор наук, Масламак имел большой гарем, поэтому оставил значительное потомство.

"У меня есть студенты с фамилиями Паталах, Паталаха. Эти студенты из Винницкой и Хмельницкой обсластей. "Фахт" – это победа на арабском языке, Аллах – Бог. Понятно, что это значит", – объяснил профессор.

Масляк добавил, что украинские фамилии с окончанием "ахно" или "но": Дахно, Махно, Тахно, Сахно можно также отнести к списку древних фамилий.

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