Ваши предки были связаны с церковными ритуалами, если фамилия звучит так

Узнавайте историю своего рода вместе с "Телеграфом"

Украина богата уникальными и интересными фамилиями, которые отражают нашу историю, культуру и традиции. Одна из таких необычных фамилий — "Панихида".

" Телеграф " расскажет, что она значит. А также, сколько людей в Украине проживает.

Значение фамилии

Фамилия "Панихида" происходит от украинского слова "панахида", которое имеет церковное значение. Панахида – это специальная служба, которую проводят в православной или греко-католической церкви в память о человеке. Название происходит от греческого слова "panakhida", что означает "общая молитва".

Фамилия "Панихида" редкая, и вероятно возникла как прозвище для кого-то, кто был тесно связан с церковью или ритуалами поминовения. Эта фамилия встречается преимущественно на Западной Украине.

Сколько людей в Украине

Точное количество людей с фамилией "Панихида" в Украине сложно определить. Однако, по данным портала "Родни", таких людей по всей территории нашей страны не так много, оно насчитывает 68 человек. Наиболее популярно в Куликове, Черниховцах, Юношкове.

Добавим, что влияние на формирование украинских фамилий оказывали не только казаки, черты характера, или даже профессии, но и церковь. Разные церковные ранги наши предки интерпретировали фамилии, которые носят десятки тысяч украинцев по всему миру. Сейчас в Украине до сих пор встречаются такие фамилии, которые происходят от рангов священнослужителей.

К ним относятся фамилии:

Вознесенский;

Никольский;

Рождественский;

Спасокукоцкий;

Спасский и все такое.

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