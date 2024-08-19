Сразу несколько причин: в "Укрэнерго" объяснили, почему вернулись графики отключения света

Энергетики объяснили, почему выключают свет по вечерам

В Украину снова вернулись графики отключения света. Причин для ухудшения ситуации в энергосистеме, как и раньше, сразу несколько.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там объяснили, что одной из причин, почему не удается избежать отключений света, является последствия массированных российских обстрелов объектов энергетики в марте-июне 2024 года.

Вторая причина заключается в повышении температуры воздуха. Как известно, в последние дни в Украину вернулась жара.

"Потерянные 9 гигаватт мощности разрушенных или поврежденных тепловых и гидроэлектростанций пока удалось восстановить частично, поэтому с увеличением потребления в жару – растет и дефицит в энергосистеме", — объясняют энергетики.

Также в "Укрэнерго" объяснили, почему графики сейчас применяются именно вечером, когда, по логике, жара наоборот спадает.

"На самом деле, время высокой температуры воздуха и наибольшего потребления – не совпадают. По сравнению с июлем температура ночью и утром сейчас ниже, а значит – меньше и потребление в это время суток. Однако, в целом пиковые периоды потребления сейчас типичны для лета: потребление днем ​​растет и остается на высоком уровне в рабочие дни.

Уже больше недели дневные пики потребления электроэнергии фиксируются в вечерние часы. Это время, когда люди приходят к своим нагретым за день домам и одновременно включают большое количество электроприборов – кондиционеры, чайники, бойлеры, электроплиты… Поэтому вечерний пик потребления – ощутимо выше, чем утренний, когда кондиционеры после прохладной ночи не нужны", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что с наступлением отопительного периода ситуация с отключениями света в Украине может значительно ухудшиться.