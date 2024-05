Невидимые раны войны: в Киеве пройдет "пророческая" выставка EXIT

Серия работ художницы имеют очень глубокий подтекст

Июнь — это месяц осведомленности о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), и в этом году он будет проходить под слоганом Not all wounds are visible ("Невидимые раны"). Главным художественным событием в рамках этой программы в Киеве станет выставка EXIT украинской художницы польского происхождения Аллы Роникиер.

Открытие выставки состоится 5 июня в 17.00 в Музее истории города Киева. Всех жителей и гостей столицы приглашают посетить данное мероприятие, которое точно никого не оставит равнодушным.

Ученые всего мира исследуют феномен "украинского ПТСР" и пытаются найти эффективные методы для помощи пострадавшим. Одним из них является искусство, ведь именно художники очень тонко чувствуют этот мир и являются людьми, склонными к эмпатии. Часто в своих произведениях они даже предсказывают будущее.

Определенным предвидением стала серия работ Аллы Роникиер, в которой она смогла за несколько лет до полномасштабного вторжения России в Украину почувствовать и отразить турбулентные состояния нашего общества после 24 февраля 2022 года.

"Я не могла объяснить тогда, а тем более сейчас, что подтолкнуло меня к написанию этих работ. Как будто какая-то сила заставила взять мастихин и, прибегая к новым средствам выражения, шаг за шагом, создавать рассказ, где каждая иллюстрация была похожа на стоп-кадр фильма, идеей которого стала философия темноты человеческой души под влиянием катастрофы", — рассказывает Алла Роникиер, автор проекта.

Прошло несколько лет — к сожалению, предчувствия сбылись, теперь эти работы стали актуальными.

Об авторе: Алла Роникиер (род. 1961) — украинская художница с польскими корнями. В 1979-1984 гг. училась в Кировоградском техническом университете по специальности инженер-конструктор. До марта 2022 года жила и работала в Белой Церкви, там же открыла художественную галерею Art Gallery Ronikier. Сейчас живет и работает в Польше.

Более 25 лет она принимала активное участие в различных арт-проектах в Украине и за рубежом. Ее картины представлены в музеях, галереях и частных коллекциях Украины, США, Франции, Швейцарии, Германии, Израиля, Финляндии, Эстонии, Испании, Польши, Литвы и Латвии.

Выставка будет работать:

Где: Музей истории города Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Когда: с 6 по 16 июня

График работы: среда-воскресенье с 12:00 до 19:00 (касса работает с 12:00 до 18:30). Понедельник-вторник — выходные.

Стоимость: 100/50 гривен (полный/льготный)

