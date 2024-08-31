Уехал в Россию и поддерживает войну? Куда исчез главный коммунист страны Петр Симоненко (фото)

Политик продолжает вести антиукраинскую деятельность

Петр Симоненко был главой Коммунистической партии Украины более 20 лет. Он запомнился пророссийскими взглядами и скандальными заявлениями. После запрета Коммунистической партии Симоненко начал реже появляться на публике.

"Телеграф" расскажет больше, куда исчез главный коммунист страны и чем сейчас занимается.

Что известно о Петре Симоненко

Скандальный политик родом из Донецка. Учился на инженера-электромеханика в местном политехническом институте. Одно время работал по специальности в проектном институте Донецка. Симоненко поддерживал коммунистические идеи, поэтому его заметили и начали продвигать в карьере.

Петр Симоненко, Фото: mlun.by

В 1978 году мужчина вступил в Коммунистическую партию. Впоследствии стал секретарем Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины в Донецке, а позже и Центрального комитета этой организации. Симоненко быстро рос в своей карьере коммуниста, каждый раз получая высшую должность.

Петр Симоненко, Фото из сети

После распада СССР Симоненко стал заместителем генерального директора корпорации "Укруглемаш", занимавшейся горношахтным оборудованием. Он был на этом должности 2 года.

В 1993 Симоненко стал руководителем Коммунистической партии Украины. Через год партия прошла в парламент. И с этого времени политик вместе с однопартийцами занимались антиукраинской деятельностью в Верховной Раде и продвижением российских идей и интересов.

Петр Симоненко, Фото из сети

Примечательно, что в 1999 году Симоненко был кандидатом в президенты Украины. Тогда он проиграл своему сопернику Леониду Кучме с результатом 38%.

Как глава Компартии, депутат отметился антиукраинскими взглядами:

выступал против вступления Украины в Европейский союз и НАТО;

возражал Голодомор как геноцид украинского народа, совершенный советской властью;

был соавтором закона по утверждению русского как второго государственного языка в Украине;

выступал за запрет национальной символики;

рассказывал, что крымские татары массово переходили на сторону нацистов во время Второй мировой войны.

В 2015 году Компартию в конце концов запретили в Украине. С тех пор политик приходил на разные программы пророссийских каналов, где становился рупором кремлевской пропаганды. А также параллельно ездил в страну-агрессорку, по телевидению которой продвигал антиукраинские месседжи.

Служба безопасности Украины подтверждала, что Симоненко работал с российскими спецслужбами, но привлечь коммуниста к ответственности так и не удалось.

Личная жизнь

Петр Симоненко был женат на женщине Светлане, которую знал еще со школы. У них появились два сына — Андрей и Константин. Однако в 2009 году супруги развелись.

Светлана Симоненко, Фото: "ТСН"

После этого коммунист обручился с журналисткой Оксаной Ващенко. Женщина руководила информационным агентством "Голос UA", которое занималось пиаром Симоненко, а также публиковало заказные материалы.

Петр Симоненко и Оксана Ващенко, Фото: УНИАН

Поговаривали, что пара начала свои отношения еще в 2006 году, до официального развода Симоненко. Оксана младше политика на 26 лет. У них трое детей — Иван, Тимофей и Мария.

Где сейчас Петр Симоненко

В начале полномасштабного вторжения политик попросил руководство России эвакуировать его. Тогда в Киевскую область (поселок Березовка Макаровского района) коммунисту отправили отряд спецназа, который он поселил в своем доме и обеспечил провизией.

В начале марта Симоненко помогли выехать в Россию через территорию Беларуси. Там его избрали заместителем главы Центрального комитета "Союза коммунистических партий – коммунистической партии советского союза". Эта организация полностью подчиняется русской Компартии и финансируется Госдумой. Так, коммунист продолжил вести антиукраинскую пропаганду.

Петр Симоненко на коммунистическом мероприятии, Фото: СБУ

В частности, на Международной встрече коммунистических и рабочих партий на Кубе в октябре 2022 Симоненко хотел оправдать захват отдельных областей Украины террористическими псевдореспубликами ЛДНР.

Афиша выступления Петра Симоненко на Кубе, Фото: СБУ

В апреле 2023 года на Антифашистском форуме в Минске утверждал, что нужно вести войну против Украины. Также он поддерживал месседжи страны-агрессорки о применении тактического ядерного оружия.

Так, Служба безопасности Украины объявила Симоненко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — оправдание вооруженной агрессии России против Украины и призывы к захвату государственной власти.

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