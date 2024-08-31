Уехал в Россию и поддерживает войну? Куда исчез главный коммунист страны Петр Симоненко (фото)
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Политик продолжает вести антиукраинскую деятельность
Петр Симоненко был главой Коммунистической партии Украины более 20 лет. Он запомнился пророссийскими взглядами и скандальными заявлениями. После запрета Коммунистической партии Симоненко начал реже появляться на публике.
"Телеграф" расскажет больше, куда исчез главный коммунист страны и чем сейчас занимается.
Что известно о Петре Симоненко
Скандальный политик родом из Донецка. Учился на инженера-электромеханика в местном политехническом институте. Одно время работал по специальности в проектном институте Донецка. Симоненко поддерживал коммунистические идеи, поэтому его заметили и начали продвигать в карьере.
В 1978 году мужчина вступил в Коммунистическую партию. Впоследствии стал секретарем Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины в Донецке, а позже и Центрального комитета этой организации. Симоненко быстро рос в своей карьере коммуниста, каждый раз получая высшую должность.
После распада СССР Симоненко стал заместителем генерального директора корпорации "Укруглемаш", занимавшейся горношахтным оборудованием. Он был на этом должности 2 года.
В 1993 Симоненко стал руководителем Коммунистической партии Украины. Через год партия прошла в парламент. И с этого времени политик вместе с однопартийцами занимались антиукраинской деятельностью в Верховной Раде и продвижением российских идей и интересов.
Примечательно, что в 1999 году Симоненко был кандидатом в президенты Украины. Тогда он проиграл своему сопернику Леониду Кучме с результатом 38%.
Как глава Компартии, депутат отметился антиукраинскими взглядами:
- выступал против вступления Украины в Европейский союз и НАТО;
- возражал Голодомор как геноцид украинского народа, совершенный советской властью;
- был соавтором закона по утверждению русского как второго государственного языка в Украине;
- выступал за запрет национальной символики;
- рассказывал, что крымские татары массово переходили на сторону нацистов во время Второй мировой войны.
В 2015 году Компартию в конце концов запретили в Украине. С тех пор политик приходил на разные программы пророссийских каналов, где становился рупором кремлевской пропаганды. А также параллельно ездил в страну-агрессорку, по телевидению которой продвигал антиукраинские месседжи.
Служба безопасности Украины подтверждала, что Симоненко работал с российскими спецслужбами, но привлечь коммуниста к ответственности так и не удалось.
Личная жизнь
Петр Симоненко был женат на женщине Светлане, которую знал еще со школы. У них появились два сына — Андрей и Константин. Однако в 2009 году супруги развелись.
После этого коммунист обручился с журналисткой Оксаной Ващенко. Женщина руководила информационным агентством "Голос UA", которое занималось пиаром Симоненко, а также публиковало заказные материалы.
Поговаривали, что пара начала свои отношения еще в 2006 году, до официального развода Симоненко. Оксана младше политика на 26 лет. У них трое детей — Иван, Тимофей и Мария.
Где сейчас Петр Симоненко
В начале полномасштабного вторжения политик попросил руководство России эвакуировать его. Тогда в Киевскую область (поселок Березовка Макаровского района) коммунисту отправили отряд спецназа, который он поселил в своем доме и обеспечил провизией.
В начале марта Симоненко помогли выехать в Россию через территорию Беларуси. Там его избрали заместителем главы Центрального комитета "Союза коммунистических партий – коммунистической партии советского союза". Эта организация полностью подчиняется русской Компартии и финансируется Госдумой. Так, коммунист продолжил вести антиукраинскую пропаганду.
- В частности, на Международной встрече коммунистических и рабочих партий на Кубе в октябре 2022 Симоненко хотел оправдать захват отдельных областей Украины террористическими псевдореспубликами ЛДНР.
- В апреле 2023 года на Антифашистском форуме в Минске утверждал, что нужно вести войну против Украины. Также он поддерживал месседжи страны-агрессорки о применении тактического ядерного оружия.
Так, Служба безопасности Украины объявила Симоненко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — оправдание вооруженной агрессии России против Украины и призывы к захвату государственной власти.
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