Виїхав до Росії та підтримує війну? Куди зник головний комуніст країни Петро Симоненко (фото)

Політик продовжує вести антиукраїнську діяльність

Петро Симоненко був очільником Комуністичної партії України понад 20 років. Він запам'ятався проросійськими поглядами та скандальними заявами. Після заборони Комуністичної партії Симоненко почав рідше з'являтися на публіці.

"Телеграф" розкаже більше, куди зник головний комуніст країни та чим зараз займається.

Що відомо про Петра Симоненка

Скандальний політик родом із Донецька. Навчався на інженера-електромеханіка в місцевому політехнічному інституті. Певний час працював за фахом у проєктному інституті Донецька. Симоненко підтримував комуністичні ідеї, тож його помітили й почали просувати у кар'єрі.

Петро Симоненко, Фото: mlun.by

У 1978 році чоловік вступив у Комуністичну партію. Згодом став секретарем Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України у Донецьку, а пізніше — і Центрального комітету цієї організації. Симоненко швидко зростав у своїй кар'єрі комуніста, щоразу отримуючи вищу посаду.

Петро Симоненко, Фото з мережі

Після розпаду СРСР Симоненко став заступником генерального директора корпорації "Укрвуглемаш", яка займалась гірничошахтним обладнанням. Він був на цій посаді 2 роки.

У 1993 році Симоненко став керівником Комуністичної партії України. Через рік партія пройшла до парламенту. І з того часу політик разом з однопартійцями займалися антиукраїнською діяльністю у Верховній Раді та просуванням російських ідей та інтересів.

Петро Симоненко, Фото з мережі

Цікаво, що в 1999 році Симоненко був кандидатом у президенти України. Тоді він програв своєму супернику — Леоніду Кучмі з результатом 38%.

Як очільник Компартії, депутат відзначився антиукраїнськими поглядами:

виступав проти вступу України в Європейський союз і НАТО;

заперечував Голодомор як геноцид українського народу, вчинений радянською владою;

був співавтором закону з затвердження російської як другої державної мови в Україні;

виступав за заборону національної символіки;

розповідав, що кримські татари масово переходили на бік нацистів під час Другої світової війни.

У 2015 році Компартію урешті-решт заборонили в Україні. З того часу політик приходив на різні програми проросійських каналів, де ставав рупором кремлівської пропаганди. А також паралельно їздив у країну-агресорку, на телебаченні якої просував антиукраїнські меседжі.

Служба безпеки України підтверджувала, що Симоненко працював з російськими спецслужбами, але притягнути комуніста до відповідальності так і не вдалося.

Особисте життя

Петро Симоненко був одружений з жінкою Світланою, яку знав ще зі школи. У них з'явилось двоє синів — Андрій та Костянтин. Однак у 2009 році подружжя розлучилось.

Світлана Симоненко, Фото: "ТСН"

Після цього комуніст побрався з журналісткою Оксаною Ващенко. Жінка керувала інформаційним агентством "Голос UA", яке займалось піаром Симоненка, а також публікувало замовні матеріали.

Петро Симоненко та Оксана Ващенко, Фото: УНІАН

Подейкували, що пара почала свої стосунки ще у 2006 році, до офіційного розлучення Симоненка. Оксана молодша за політика на 26 років. Вони мають трьох дітей — Івана і Тимофія та Марію.

Де зараз Петро Симоненко

На початку повномасштабного вторгнення політик попросив керівництво Росії евакуювати його. Тоді на Київщину (селище Березівка Макарівського району) комуністу відправили загін спецназу, який він поселив у своєму будинку та забезпечив провізією.

На початку березня Симоненку допомогли виїхати до Росії через територію Білорусі. Там його обрали заступником голови Центрального комітету "Союзу комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Це організація повністю підпорядковується російській Компартії та фінансується Держдумою. Так, комуніст продовжив вести антиукраїнську пропаганду.

Петро Симоненко на комуністичному заході, Фото: СБУ

Зокрема, на Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій на Кубі в жовтні 2022 року Симоненко хотів виправдати захоплення окремих областей України терористичними псевдореспубліками ЛДНР.

Афіша виступу Петра Симоненка на Кубі, Фото: СБУ

У квітні 2023 року на Антифашистському форумі у Мінську стверджував, що потрібно вести війну проти України. Також він підтримував меседжі країни-агресорки про застосування тактичної ядерної зброї.

Так, Служба безпеки України оголосила Симоненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу — виправдовування збройної агресії Росії проти України та заклики до захоплення державної влади.

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