Не была на похоронах отца и живет за границей: что известно о внебрачной дочери покойного Кернеса (фото)

Дочь покойного политика не появляется на публике

Геннадий Кернес был одиозным мэром Харькова, работавшим на этом посту в течение 10 лет. Его жизнь забрали осложнения после коронавируса. Однако у покойного политика осталась большая семья. О старшем сыне, Кирилле мы уже рассказывали.

Издание "Телеграф" расскажет о внебрачной дочери Геннадии Кернесе — Софии. Собрали все, что о ней известно.

Что известно о Софии Кернес

Геннадий Кернес имел бурную личную жизнь, вступая в отношения с разными женщинами. В частности, от первой жены Оксаны Василенко у него есть сын Кирилл. Впоследствии имел роман с Галиной Приваловой, с которой у них появился сын Даниил.

Геннадий Кернес и Галина Привалова, фото из сети

Еще одной гражданской женой экс-мера Харькова была Оксана Гайсинская, с которой у них не было детей. Впрочем, у женщины был сын Родион, к которому Кернес очень хорошо относился и принял в качестве родного.

Геннадий Кернес, Оксана Гайсинская и сын Родион, фото из сети

Однако после смерти скандального мэра выяснилось, что у него были еще одни отношения. Женщину зовут Ольга Муравицкая. Ей сейчас примерно 45 лет. Пара познакомилась в Харькове, однако подробностей их отношений нет.

Ольга Муравицкая, Фото: Jet Setter

Муравицкая родила ребенка от Кернеса примерно в 2009 году. Дочь назвали София. На сегодня девочке около 15 лет.

Ольга Муравицкая с дочерью Софией, фото из сети

Ольга Муравицкая с дочерью Софией, фото из сети

От родных Муравицкой стало известно, что женщина вместе с дочерью не смогли приехать на похороны Кернеса. Дело в том, что они проживали в Лондоне, а смерть политика пришлась на разгар эпидемии коронавируса. Соответственно, тогда Муравицкая с дочерью не смогли приехать в Украину из-за закрытых границ.

Ольга Муравицкая с дочерью Софией, Фото: Jet Setter

Впрочем, Кернесу удалось увидеться с внебрачной дочерью весной 2020 года. Также они постоянно поддерживали связь по телефону.

Что известно об Ольге Муравицкой

Женщина занимается бизнесом – японской маркой детской одежды премиум-класса MIKI HOUSE. Ольга является представителем бренда и занимается его реализацией в Украине. Бизнес принадлежит ООО "Торговый дом Моддья", владельцами которого до 16 декабря 2020 года были Муравицкая и Оксана Гайсинская.

Интересно, что в 2015 году Софии, дочери Муравицкой подарили жилье в престижном комплексе Киева. Речь идет о "Новопечерских липках", в которых девочка получила трехкомнатную квартиру. Ее стоимость в то время составила 1,5 миллиона гривен.

София Кернес, Фото: Jet Setter

Также известно, что после смерти харьковского политика Ольга Муравицкая вместе с дочерью Софией тоже должна была получить часть наследства. Так, Оксана Гайсинская решила переписать свою долю на Муравицкую. Женщина после 16 декабря 2020 года стала единоличным владельцем ООО "Торговый дом Моддья".

Ольга Муравицкая с дочерью Софией, Фото: Jet Setter

По состоянию на 2020 год Ольга Муравицкая с дочерью Софией жили на две страны: Украину и Великобританию. Сейчас женщина ведет непубличный образ жизни, ведь ее инстаграм является частным. Очевидно, Ольга хочет держаться подальше от публики.

На странице MIKI HOUSE в инстаграме можно увидеть, как Муравицкая с дочерью Софией принимают участие в рекламе детской одежды. Фото обнародовано в апреле 2023 года.

Ольга Муравицкая с дочерью Софией

В сети также есть фотография, на которой Ольга стоит с двумя детьми. Одну держит за руку, на другую — ласково смотрит. Однако неизвестно, это ее собственные или просто модели ее бренда.

Муравицкая с детьми

Ранее "Телеграф" писал, где сейчас находится брат бывшего мэра Харькова Добкина — Дмитрий. Мужчина активно ведет свой бизнес.