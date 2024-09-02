Не була на похороні батька та живе за кордоном: що відомо про позашлюбну доньку покійного Кернеса (фото)

Донька покійного політика не з'являється на публіці

Геннадій Кернес був одіозним мером Харкова, який працював на цій посаді протягом 10 років. Його життя забрало ускладнення після коронавірусу. Однак у покійного політика залишилась велика родина. Про старшого сина, Кирила ми вже розповідали.

Видання "Телеграф" розповість про позашлюбну доньку Геннадія Кернеса — Софію. Зібрали усе, що про неї відомо.

Що відомо про Софію Кернес

Геннадій Кернес мав бурхливе особисте життя, вступаючи у стосунки з різними жінками. Зокрема, від першої дружини, Оксани Василенко у нього є син Кирило. Згодом мав роман з Галиною Приваловою, з якою у них з'явився син Данило.

Геннадій Кернес і Галина Привалова, фото з мережі

Ще однією цивільною дружиною ексмера Харкова була Оксана Гайсинська, з якою вони не мали дітей. Утім, у жінки був син Родіон, до якого Кернес дуже добре ставився і прийняв як рідного.

Геннадій Кернес, Оксана Гайсинська і син Родіон, фото з мережі

Однак після смерті скандального мера з'ясувалось, що у нього були ще одні стосунки. Жінку звуть Ольга Муравицька. Їй зараз приблизно 45 років. Пара познайомилась у Харкові, утім, подробиць їхніх стосунків немає.

Ольга Муравицька, Фото: Jet Setter

Муравицька народила дитину від Кернеса приблизно у 2009 році. Доньку назвали Софія. Станом на зараз дівчинці близько 15 років.

Ольга Муравицька з донькою Софією, фото з мережі

Ольга Муравицька з донькою Софією, фото з мережі

Від рідних Муравицької стало відомо, що жінка разом з донькою не змогли приїхати на похорон Кернеса. Річ у тім, що вони проживали у Лондоні, а смерть політика випала на розпал епідемії коронавірусу. Відповідно, тоді Муравицька з донькою не змогли приїхати в Україну через закриті кордони.

Ольга Муравицька з донькою Софією, Фото: Jet Setter

Утім, Кернесу вдалось побачитися з позашлюбною донькою навесні 2020 року. Також вони постійно підтримували зв'язок телефоном.

Що відомо про Ольгу Муравицьку

Жінка займається бізнесом — японською маркою дитячого одягу преміумкласу MIKI HOUSE. Ольга є представником цього бренду та займається його реалізацією в Україні. Бізнес належить ТОВ "Торговий дім Модд’а", власниками якого до 16 грудня 2020 року були сама Муравицька та Оксана Гайсинська.

Цікаво, що у 2015 році Софії, доньці Муравицької, подарували житло в престижному комплексі Києва. Йдеться про "Новопечерські липки", в яких дівчинка отримала трикімнатну квартиру. ЇЇ вартість на той час становила 1,5 мільйона гривень.

Софія Кернес, Фото: Jet Setter

Також відомо, що після смерті харківського політика Ольга Муравицька разом з донькою Софією теж мали отримати частину спадку. Так, Оксана Гайсинська вирішила переписати свою частку на Муравицьку. Тож жінка після 16 грудня 2020 року стала одноосібним власником ТОВ "Торговий дім Модд’а".

Ольга Муравицька з донькою Софією, Фото: Jet Setter

Станом на 2020 рік, Ольга Муравицька з донькою Софією жили на дві країни: Україну та Велику Британію. Зараз жінка веде непублічний спосіб життя, адже її інстаграм є приватним. Очевидно, Ольга хоче триматися якомога далі від публіки.

На сторінці MIKI HOUSE в інстаграмі можна побачити, як Муравицька з донькою Софією беруть участь у рекламі дитячого одягу. Фото оприлюднене у квітні 2023 року.

Ольга Муравицька з донькою Софією

У мережі також є світлина, на якій Ольга стоїть з двома дітьми. Одну тримає за руку, на іншу — лагідно дивиться. Однак невідомо, чи це її власні, чи це просто моделі її бренду.

Муравицька з дітьми

Раніше "Телеграф" писав, де зараз перебуває брат колишнього мера Харкова Добкіна — Дмитро. Чоловік активно веде власний бізнес.