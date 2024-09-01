Катается во время войны за границу? Где сейчас брат экс-мера Харькова Добкина (фото)

Экс-регионал был замечен за границей во время войны

Бывший мэр Харькова с началом большой войны почти полностью исчез из информационного пространства. А вот его брат Дмитрий чаще появляется на публике и активно развивает свой бизнес.

"Телеграф" расскажет больше о Дмитрии Добкине, где он сейчас живет и чем занимается.

Что известно о Дмитрии Добкине

Политик родился в Харькове в 1975 году. Учился по специальности "правоведение" в местном национальном университете внутренних дел. Мужчина руководил крупными предприятиями.

В частности, был директором "Укрторгинвест" (торговля продуктами), коммерческим директором "Ника" (групповая торговля) и "Орбита плюс" (канцтовары).

В 2010 году стал депутатом Харьковского областного совета. Через 2 года попал депутатом в парламент от Партии регионов. А в 2014 году Добкина избрали депутатом в Верховную Раду от пророссийской политической силы "Оппозиционный блок". Впоследствии вошел в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Дмитрий Добкин, Фото: Инстаграм Дмитрия Добкина

Добкин "отличился" тем, что голосовал за "диктаторские законы" в 2014 году, предполагавшие значительные ограничения прав украинцев и свободы слова.

В 2016 году депутат попал в скандал. Представители медиа заметили, как нардеп заказывает тур стоимостью в 135 тысяч евро. После этого Добкин пошел за колонну и запил что-нибудь водой. Вернувшись, начал вести себя странно.

Добкин странно вел себя в ВРУ

Позже случаев странного поведения народного избранника было еще несколько. На упреки, что он употреблял наркотики, Добкин ответил, что это не так. Мужчина сказал, что испытывает определенные невралгические проблемы, поэтому вынужден пить много воды.

В 2019 году снова пытался попасть в парламент. Однако тогда он проиграл кандидату от "Слуги народа".

Также Добкин владеет Владимир-Волынской птицефабрикой. В 2021 году руководителей предприятия обвинили в отмывании 34 миллионов гривен государственных средств на оборудовании для предприятия и других фиктивных расходах. Тогда правоохранители провели 10 обысков, в ходе которых изъяли более 15 миллионов гривен.

Личная жизнь

Дмитрий Добкин состоит в браке с женой Еленой. У супругов трое детей — Марко, Илья, Михаил. В его инстаграме можно увидеть несколько кадров с семьей.

Дмитрий Добкин с семьей, Фото: Инстаграм Дмитрия Добкина

Дмитрий Добкин с семьей, Фото: Инстаграм Дмитрия Добкина

Также мужчина любил делать фотографии с украинскими знаменитостями и путешествовать.

Дмитрий Добкин с Ириной Билык, Фото: Инстаграм Дмитрия Добкина

Дмитрий Добкин в Италии, Фото: Инстаграм Дмитрия Добкина

Где сейчас Дмитрий Добкин

После начала полномасштабного вторжения Добкин начал публиковать посты с поддержкой Украины. Он распространял фотографии с помощью, которую отправлял Вооруженным Силам. Также экс-нардеп давал интервью, в которых рассказывал, как работает его бизнес Владимир-Волынская птицефабрика во время войны.

Добкин показывал, что помогает ВСУ, Фото: фейбсук Дмитрия Добкина

Однако в 2023 году в сети появились фото, на которых Добкин был замечен в одной из гостиниц Варшавы. Появился вопрос, на каких основаниях уехал бывший народный депутат в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Дмитрий Добкин в отеле в Польше, Скриншот с харьковского телеграмм-канала

Журналисты выяснили, что соответствующее разрешение бизнесмену предоставила Владимирская районная военная администрация. Добкин и его сыновья, Илья и Марко выезжали за границу как водители-волонтеры, зарегистрированные в системе "Путь".

Впоследствии в фейсбуке районной военной администрации опубликовали посты, в которых поблагодарили Добкина за помощь военным. Говорилось, что семья предпринимателя закупила защитникам устройства для зарядки для телефонов и ноутбуков.

Дмитрий Добкин и Юрий Лобач, Скриншот с фейсбука Владимирской райгосадминистрации

Через некоторое время Владимирская военная администрация обнародовала пост, где поблагодарила бизнесмена за тепловизор, средства для видеофиксации и продукты питания военным.

Дмитрий Добкин с военным, Скриншот с фейсбука Владимирской райгосадминистрации

Сейчас Дмитрий Добкин продолжает вести бизнес с птицефабрикой. Однако неизвестно, где именно живет предприниматель.

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