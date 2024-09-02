"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки: кого коснется

Все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены по старому законодательству

"Укрпочта" с 30 августа больше не принимает посылки с оплатой наложенным платежом наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Теперь переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты". Там отмечают, что новые правила обусловлены решением, которое в августе принял Нацбанк. Речь о постановлении НБУ № 100 от 23 августа, внесшим изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

Этим документом запрещена выплата переводов наложенного платежа наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

"Субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и денежными средствами, полученными у поставщиков платежных услуг. Такие расчеты проводятся также путем внесения наличных в налогоплательщиков платежных услуг для дальнейшего перевода средств на счета субъектов хозяйствования", — цитирует "Укрпочта" постановление НБУ.

При этом в "Укрпочте" отметили, что все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправки.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрпочта" запустила оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.