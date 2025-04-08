В Киеве задержали эксгибициониста: что и кому он показывал, узнала Мунварта (фото)

Инцидент произошел в одном из столичных парков

В Киеве вчера мужчина обнажался на улице Михаила Донца. На него работникам Муниципальной охраны пожаловалась прохожая. В результате эксгибиционист был задержан.

Об этом сообщает Муниципальная охрана столицы. Правонарушителя передали полицейским.

"Вчера в парке "Отрадном" к патрульным обратилась гражданка с жалобой на мужчину, который демонстрировал гениталии на ул. Михаила Донца", – говорится в публикации.

Отмечается, что охранники оперативно задержали мужчину на территории парка, после чего связались с сотрудниками полиции. Последние направили наряд для установления анкетных данных и предоставления правовой оценки действиям правонарушителя.

Также сообщается, что муниципалы дежурят в парках Киева и могут оперативно прибыть на помощь в случае необходимости.

Напомним, в Киеве обрушился потолок подземного перехода на улице Академика Глушкова. Куски цемента отвалились от потолка, в то время как в подземном переходе шли люди.

Также в некоторых районах столицы утром 8 апреля исчез свет. Киевляне предположили, что это может быть связано с резким похолоданием, которое сейчас накрыло Украину. В "Укрэнерго" сообщили, что уровень потребления сегодня больше, чем в предыдущий день.