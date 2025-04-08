Почему из армии не отпускают незаконно мобилизованных? В Раде дали интересное объяснение

Нынешний Уголовный кодекс не может защитить нарушенные права мобилизованных граждан

Внесенный в Верховную Раду законопроект №12442, устанавливающий ответственность за противоправную мобилизацию, нужен, хотя у нас и существует статья 426-1 Уголовного кодекса "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" и статья 366 "Служебный подлог", которую можно применять к врачас ВВК.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК Александр Бакумов. Он пояснил, что в упомянутых статьях УК обязательным является наступление последствий исключительно материального характера.

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— Какие последствия материального характера в том, что лицо, превышая свои военные полномочия, должностные обязанности, права, нарушая права, мобилизовало лицо, которое имело право на отсрочку или было забронировано? Как материально подсчитать это следствие? Его нет. Если оно даже и есть, в судебном процессе его очень сложно установить, — говорит нардеп.

По его словам, следствие должно быть только то, что лицо, которое имело право на отсрочку, или было забронировано – призвано по мобилизации и проходит военную службу.

— И главное, что это признаю́т. Признаю́т, что они мобилизуют лиц, имеющих право на отсрочку и (законно. — Ред.) получивших эту отсрочку. То же касается забронированных лиц. Хуже всего, что лицо, по результатам неправомерных действий военкомов, после издания приказа о мобилизации, уже не может вернуться в гражданскую жизнь. А когда в порядке административного судопроизводства приказы о мобилизации признаются незаконными, то это не приводит к правовым последствиям, восстанавливающим нарушенные права этого лица. И это же недавно установил Верховный Суд. Ну, абсурд! — возмущается глава ВСК.

Он объяснил, почему нарушенные права незаконно мобилизованных не восстанавливают.

— Логика понятна, ведь после приказа о мобилизации еще десятки других приказов, которые уже пошли по воинской части, по строевой и так далее. Изменив один приказ, ты не можешь отменить цепочку решений военного руководства, воинских частей и т.п., — отмечает "слуга".

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как будет работать комиссия по расследованию нарушений ТЦК.