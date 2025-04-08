Одна пошла по стопам отца, а другая стала медиком: что известно о падчерице и дочери Залужного

Две дочери Залужных — от предыдущих браков Валерия и Елены

За период полномасштабного вторжения имя Валерия Залужного, который недавно ответил, собирается ли баллотироваться на следующий срок, стало ассоциироваться с украинской армией и несокрушимостью. В то время не менее впечатляет история дочерей "железного генерала" АриЗалужной.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о дочерях Валерии Залужном Кристине и Арине. Они - яркие представительницы смелых украинок.

Что известно об Арине Залужной

Старшая дочь генерала Валерия Залужного Арина известна не только тем, что является ребенком одного из самых известных украинских военачальников, но и своей личной позицией и выбором жизненного пути. Она решила продолжить военную традицию семьи и стала военнослужащей.

Арина Залужная проходит службу в Киевском гарнизоне. Детали о ее звании, обязанностях или специализации не разглашаются. Известно, что Арина — дочь от предыдущего брака жены Залужного Елены, но она росла в полноценной семье Валерия и его возлюбленной.

Валерий Залужный с женой Еленой

Валерий Залужный и Елена общих детей не имеют. Однако они вместе воспитывали двух дочерей от предыдущих браков – Арину и Кристину.

В сентябре 2024 года Арина раскрыла тайну своего отца. Наследница "железного генерала призналась, что было, время когда он отказывался покупать себе гражданскую одежду. Был период, когда мама ему постоянно предлагала: " Надо купить тебе костюм, джинсы". А он: "Мне ничего не надо". Его из военной формы не вытащить. Мама говорила: "Ты и спать будешь в форме", — рассказывала Арина Залужная.

Что известно о Кристине Залужной

Младшая дочь Залужных и биологический ребенок Залужного Кристина избрала несколько иной, но не менее важный путь. Девушка училась на медика в Одесском медицинском университете. В настоящее время она работает в медицинской сфере. Фотографиями Кристины бывший главнокомандующий ВСУ в соцсетях делится редко.

Валерий Залужный с дочерью Кристиной

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Валерия Залужного Елену. Они в браке 20 лет, но не имеют общих детей. Возлюбленная "железного генерала" поддерживает его во всем и переехала с ним в Великобританию, когда мужчина сменил должность.