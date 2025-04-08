Не храните это дома: что нужно обязательно вынести из дома перед Пасхой
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Есть вещи, от которых нужно избавиться к великому христианскому празднику
Пасха – особый праздник для украинцев, означающий Воскресение Иисуса Христа из мертвых и победу добра над злом. К этому событию люди активно готовятся: экспериментируют с рецептами куличей, окрашивают яйца и проводят генеральную уборку в доме.
Обязательным ритуалом перед Пасхой является очищение пространства от лишних вещей. Нужно избавиться от хлама и внимательно просмотреть шкафы, комоды, нет ли там чего-то лишнего, пишет "Телеграф".
Что вынести из дома перед Пасхой
- В первую очередь следует выбросить порванные или изношенные вещи и в целом те предметы, которые выглядят плохо. Удовольствия от этих вещей вы не получите, но они только занимают место. Сюда же относятся пары обуви, которая натирает.
- Обязательно следует выбросить испорченные продукты из холодильника, а также это могут специи, орешки, сладости, консервы, крупы и другие вкусности, срок годности которых уже истек.
- Необходимо избавиться от лекарств и косметических средств, которые стали просроченными. Употребление таких таблеток или жидкостей может быть опасно для жизни. А использование "старой" косметики, декоративной или уходовой, может вызвать проблемы с кожей.
- Лучше выбросить мелочи, которые давно не доставляют радости, а только занимают место. Это могут быть сувениры, брелки, списанные тетради и предметы, которые не являются для вас актуальными. Также сюда может входить старый декор, который выглядит теперь нелепо.
Ревизия дома к Пасхе поможет очистить пространство от лишних вещей и пустить в дом новую энергию. Ведь Воскресение Христово символизирует обновление и чистоту, и это поможет обновить жизнь и чувствовать себя лучше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно обязательно положить в пасхальную корзину. Также ответили, можно ли нести в церковь алкоголь.