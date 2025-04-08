Не храните это дома: что нужно обязательно вынести из дома перед Пасхой

Есть вещи, от которых нужно избавиться к великому христианскому празднику

Пасха – особый праздник для украинцев, означающий Воскресение Иисуса Христа из мертвых и победу добра над злом. К этому событию люди активно готовятся: экспериментируют с рецептами куличей, окрашивают яйца и проводят генеральную уборку в доме.

Обязательным ритуалом перед Пасхой является очищение пространства от лишних вещей. Нужно избавиться от хлама и внимательно просмотреть шкафы, комоды, нет ли там чего-то лишнего, пишет "Телеграф".

Что вынести из дома перед Пасхой

В первую очередь следует выбросить порванные или изношенные вещи и в целом те предметы, которые выглядят плохо. Удовольствия от этих вещей вы не получите, но они только занимают место. Сюда же относятся пары обуви, которая натирает.

Обязательно следует выбросить испорченные продукты из холодильника, а также это могут специи, орешки, сладости, консервы, крупы и другие вкусности, срок годности которых уже истек.

Необходимо избавиться от лекарств и косметических средств, которые стали просроченными. Употребление таких таблеток или жидкостей может быть опасно для жизни. А использование "старой" косметики, декоративной или уходовой, может вызвать проблемы с кожей.

Лучше выбросить мелочи, которые давно не доставляют радости, а только занимают место. Это могут быть сувениры, брелки, списанные тетради и предметы, которые не являются для вас актуальными. Также сюда может входить старый декор, который выглядит теперь нелепо.

Ревизия дома к Пасхе поможет очистить пространство от лишних вещей и пустить в дом новую энергию. Ведь Воскресение Христово символизирует обновление и чистоту, и это поможет обновить жизнь и чувствовать себя лучше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно обязательно положить в пасхальную корзину. Также ответили, можно ли нести в церковь алкоголь.