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Жилищная субсидия за апрель будет меньше

Автор
Галина Михайлова
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Чем больше тепла, тем меньше сумма субсидии
Чем больше тепла, тем меньше сумма субсидии. Фото pixabay.com

Украинцы получат меньшую выплату в мае, и дальше она будет только уменьшаться

Жилищная субсидия начисляется с месяца обращения до завершения отопительного сезона. Получателям субсидии следует помнить, что отопительный сезон официально проходит с 16 октября по 15 апреля включительно.

Это означает, что размер субсидии за апрель (выплата которой состоится в мае) изменится. В расчет включена только половина месяца — с 1 по 15 апреля. Именно за этот период государство компенсирует расходы на отопление – централизованное, автономное или индивидуальное.

Далее сумма субсидии уменьшится еще существенно. С 1 мая на Украине этот вид помощи начнут начислять без включения отопления. Для большинства украинцев перерасчет происходит автоматически. Однако часть получателей должна обратиться в Пенсионный фонд с личным обращением. Кроме перечисленных на слайде категорий (арендаторы, ВПЛ, когда живет меньше/больше чем зарегистрированных), это те, кому на предыдущий сезон была назначена субсидия 0 грн.

Кому нужно обращаться за субсидией с заявлением
Кому нужно обращаться за субсидией с заявлением

Если человек имеет право на льготы и субсидию одновременно, то в случае, если льготы дают большую возможность сэкономить, можно перейти на них временно отказавшись от субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть украинцев получит в апреле большую субсидию. Все благодаря перерасчету в марте и изменению доходов.

Теги:
#Льготы #Коммунальные услуги #Субсидии