Глава "Укрэнерго" Кудрицкий уволен: что стало причиной отставки

Чиновника уволили во время заседания Набсовета 2 сентября

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уволен. Он продолжит исполнять свои обязанности до 4 сентября, когда истечет срок его полномочий.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Также эту информацию подтвердили источники "Телеграфа".

"Ну одного из наиболее адекватных людей по энергетике – руководителя Укрэнерго уволили. Сначала требование на ставке, затем перегнули Наблюдательный совет. Дальше 4 на 2 и все, уволили Кудрицкого", — написал Железняк.

Осведомленные источники "Телеграфа" отметили, что наблюдательный совет "Укрэнерго" во время заседания 2 сентября прекратила полномочия Кудрицкого по согласию сторон. Его полномочия истекают 4 сентября, а от нового руководства ждут шагов для решения проблемы со строительством защитных сооружений на объектах энергосистемы.

В СМИ также появлялась информация о том, что именно проблемы со строительством защитных сооружений и стали причиной отставки Кудрицкого.

Как сообщалось ранее, информация об увольнении Кудрицкого появилась 30 августа, когда этот вопрос обсудили во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.