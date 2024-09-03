Відключень буде більше: в "Укренерго" змінили графіки на 3 вересня

Наша енергосистема зазнала суттєвих пошкоджень через російські удари

У вівторок, 3 вересня, в Україні змінили графіки відключень світла. Знеструмлень стане більше.

Про це повідомили в "Укренерго". 3 вересня світло відключатимуть так:

6:00 – 12:00 – дві черги відключень

12:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Попередньо планувалося, що 3 вересня одна черга відключень буде діяти із 00:00 до 06:00 та із 09:00 до 16:00. У решту часу — дві.

Зазначимо, після масштабної ракетної атаки росіян 26 серпня, компанія "Укренерго" була змушена вводити екстрені відключення світла, а пізніше повернутися до планових графіків. Як пояснили енергетики, екстрені відключення запроваджуються тоді, коли необхідно терміново збалансувати систему.

Як повідомляв "Телеграф", керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що всі електростанції, пошкоджені масованими російськими обстрілами, не вдасться відновити до зими. Однак цього року Україна матиме інструмент, який допомагає енергосистемі. За його словами, наразі українські електростанції, по яких завдали ударів, активно відновлюються, адже не всі вони були повністю знищені.