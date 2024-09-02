Цены в Украине полетят вверх, но не из-за акцизов: названы две важные причины

Экономист Олег Пендзин оценил "Телеграфу" ситуацию с ценообразованием и ответил, погрузится ли страна в гиперинфляцию

В Украине до конца года розничные цены на некоторые продукты будут расти не только после повышения налогов и акцизов с 1 сентября. На ценовую динамику оказывают влияние еще несколько существенных факторов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экономист, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

— В действительности, розничные цены зависят от многих факторов. Чего-то все это сводят только к цене на топливо и налогам, которые дополнительно введены для физических лиц-предпринимателей. Но в реальной действительности составляющих, влияющих на ценообразование, очень много.

Во-первых, это как минимум наличие ресурса и его базовая стоимость. То есть, каким большим будет урожай в этом году и насколько он будет дорогим. Мы уже знаем, что в этом году урожай зерновых будет на 10 миллионов тонн меньше, чем в прошлом. Однозначно это отразится на ценообразовании. Это повлияет на кормовую базу. Потому что, собственно, сильно уменьшились объемы кукурузы. А кукуруза это — комбикорм. Комбикорм же – это молоко и мясо. Таким образом, уже считайте, что удорожание комбикормов автоматически повлечет за собой удорожание молока и мяса.

Во-вторых, точно гарантированно мы знаем, что в этом году будут проблемы с электричеством и энергоснабжением. Это однозначно будет прибавлять к цене товара на переработке аграрной продукции.

То есть доля горючего (при формировании цены. — Авт.), которая увеличивается по стоимости на 1 гривну при средней цене в 58 грн/литр, поверьте, никак не будет влиять на окончательную цену товара. Будет другая куча факторов. И то я абсолютно уверен, что общий объем роста цен до конца текущего года будет не больше 5%, — отмечает он.

При этом эксперт исключает вероятность гиперинфляции (выходящий из-под контроля рост цен. — Авт.) в Украине, учитывая все факторы, которые давят на бизнес. О чем раньше пугали некоторые эксперты перед очередным повышением налогов с акцизами и т.п.

— У нас в Украине инфляция была на уровне 27% в 2022 году, когда началась широкомасштабная война, когда полностью была развалена вся система поставок товаров и услуг, когда были горы беженцев, не знавших, куда бежать. И в тот ужасный момент, в тот ужасный год, у нас инфляция была в 27%. Какая же гиперинфляция до конца 2024 года?! Откуда она возьмется? Поэтому, конечно, прогнозные показатели роста цен, которые ранее рассчитывали Нацбанк с правительством (8,2%-9,7%. — Авт.), будут выдержаны, — успокаивает эксперт.

Как сообщалось, на фоне массовых отключений света в Украине бизнес столкнулся с рядом проблем. Особенно это задело сети супермаркетов, которым приходится тратить огромные средства на приобретение и заправку генераторов.

Также "Телеграф" писал, что несколько месяцев подряд цены на аренду квартир в Киеве радовали своей относительной стабильностью, однако уже в начале осени они начали стремительно расти. В некоторых районах столицы арендованное жилье подорожало сразу на несколько тысяч гривен, и это еще не предел.