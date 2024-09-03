Отсрочка для неполнородных родственников погибших и пропавших без вести на войне: юрист назвала нюансы

Закон ждет подписи

В конце августа Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №11391, возвращающий право на отсрочку от мобилизации тем, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Это касается неполнородных братьев и сестер лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за проявление гражданского мужества, патриотизма и героизма во время Революции Достоинства.

Но есть некоторые нюансы, рассказывает адвокат Дарья Тарасенко. Она отметила, что закон еще не вступил в силу, и ждет подписи президента.

Юрист подчеркнула, что изменения касаются исключительно отсрочки от призыва на военную службу, а вопросы увольнения со службы остались без изменений.

"Об увольнении с военной службы, таких изменений в Закон не вносили", — пишет Тарасенко.

Стоит отметить, что неполнородными считаются братья и сестры, имеющие только одного отца или мать. Например, это могут быть братья или сестры по матери, но с разными отцами.

Напомним, что Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.

Согласно новым правилам, мужчины, ухаживающие за больными родителями жены (или жены мужа), должны подтвердить, что никто другой из семьи не может заменить их в уходе.

Впрочем, если мужчина ухаживает за женой, ребенком или своими родителями, ему не нужно указывать в заявлении о других трудоспособных родственниках, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию при ТЦК и СП.