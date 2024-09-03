Позировал возле Кремля, а сейчас строит бизнес в Украине: что известно о младшем сыне Кернесе (фото)

Мужчина активно занимается предпринимательством

Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес имеет двух родных сыновей. Так, старший сын Кирилл является депутатом Харьковского областного совета. А вот младший – Даниил, вовлеченный в другую сферу.

"Телеграф" расскажет, чем сейчас занимается Данило Привалов и что вообще о нем известно.

Что известно о младшем сыне Кернеса

Даниил Привалов появился на свет в 1988 году. Он родился в гражданском браке Геннадия Кернеса с Галиной Приваловой. О мужчине нет много информации в сети. Он ведь вел непубличный образ жизни.

Даниил с отцом, Фото: Инстаграм Геннадия Кернеса

Даниил много лет занимается бизнесменом. Так, в 2011 году начал владеть фирмой "Диана". Пытался попасть в парламент от партии "Оппозиционный блок". Впоследствии ему стала принадлежать фирма "Алфавиль", занимавшаяся арендой жилья.

Возглавлял закрытый корпоративный инвестиционный фонд "Зион", который насчитывал уставный капитал в размере 6,5 миллионов гривен. Также являлся соучредителем компании "Банковская гарантия" и учредителем "Интербуд групп". Впоследствии последнюю компанию переписали на виргинский оффшор Baneberry Group Limited.

Известно, что Привалов активно сотрудничает с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом, у которого есть российское гражданство. В 2021 году СНБО налагал санкции на предпринимателя. А все потому, что его компания "Голден деррик" получала разрешения на добычу полезных ископаемых вне конкурса. Фукс после этого еще не раз "отмечался" на схемах в бизнесе. В том числе и при участии сына экс-мера Кернеса.

Павел Фукс, Фото: "Украинская правда"

Его жена, Юлия Привалова, имеет семью, связанную с политикой. Ведь является дочерью городского головы Сокирян Василия Козака, что в Черновецкой области и сестрой народного депутата Владимира Козака. Женщина имеет торговую марку YARO, занимающейся доставкой сыроедной продукции.

Пара обручилась в 2015 году. Вместе с Юлей у них родилась дочь в 2019 году. Также у Даниила есть сын Петр от первого брака.

Даниил и Юлия Приваловой с дочерью, Фото: Инстаграм Юлии Приваловой

В конце 2021 года Приваловы попали в громкий скандал. Дело в том, что Юлия распространила фотографии, где стоит вместе с мужем на фоне Кремля в Москве. Это происходило на седьмой год вторжения россиян в Донбасс и уже за несколько месяцев до большой войны. Более того, фото сопровождалось циничной шуткой о бандеровцах.

Фото: Инстаграм Юлии Приваловой

Такое сообщение вызвало возмущение украинцев. Они призвали сограждан не покупать продукцию YARO. Привалова среагировала достаточно бурно. Женщина высказалась, что это "дебилоидная политика украинских магазинов радикально настроенного меньшинства". Также добавила, что продукцию ее бренда активно продолжают покупать.

Скриншот из инстаграма Приваловой

Чем занимается сейчас

Только в этом году Привалов создал страницу в инстаграме. Там есть всего несколько постов. Судя по профилю, Даниил создал приложение, где можно найти подходящую клинику для собак. Также он стал соучредителем компании, занимающейся медицинским страхованием.

Привалов с командой

Интересно, что в одном из постов упомянул о фото, сделанном в Москве и извинился за него. Мужчина отметил, что это было некстати и он осознал эту ошибку.

Привалов рассказал о своей нынешней жизни

Кроме того, Привалов рассказал, что не выезжал за границу во время войны, а живет в Киеве и строит бизнес. Также он отметил, что помогает армии, но не "делает из этого инфоприводы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о внебрачной дочери покойного Кернеса. Девочка ведет непубличный образ жизни.