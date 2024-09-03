Позував біля Кремля, а зараз будує бізнес в Україні: що відомо про молодшого сина Кернеса (фото)

Чоловік активно займається підприємництвом

Покійний мер Харкова Геннадій Кернес має двох рідних синів. Так, старший син Кирило є депутатом Харківської обласної ради. А от молодший — Данило, залучений в іншу сферу.

"Телеграф" розкаже, чим зараз займається Данило Привалов та що загалом про нього відомо.

Що відомо про молодшого сина Кернеса

Данило Привалов з'явився на світ у 1988 році. Він народився у цивільному шлюбі Геннадія Кернеса з Галиною Приваловою. Про чоловіка немає багато інформації у мережі. Адже він вів непублічний спосіб життя.

Данило з батьком, Фото: Інстаграм Геннадія Кернеса

Данило багато років займається бізнесменом. Так, у 2011 почав володіти фірмою "Діана". Намагався потрапити у парламент від партії "Опозиційний блок". Згодом йому стала належати фірма "Алфавіль", яка займалась орендою житла.

Очолював закритий корпоративний інвестиційний фонд "Зіон", що налічував статуний капітал у розмірі 6,5 мільйонів гривень. Також був співзасновником компанії "Банківська гарантія" та засновником "Інтербуд груп". Згодом останню компанію переписали на віргінський офшор Baneberry Group Limited.

Відомо, що Привалов активно співпрацює з харківським бізнесменом Павлом Фуксом, який має російське громадянство. У 2021 році РНБО накладала санкції на підприємця. А все тому, що його компанія "Голден деррік" діставала дозволи на видобуток корисних копалин поза конкурсом. Фукс після цього ще неодноразово "відзначався" на схемах у бізнесі. Зокрема, й за участі сина ексмера Кернеса.

Павло Фукс, Фото: "Українська правда"

Його дружина, Юлія Привалова має родину, пов'язану з політикою. Адже є донькою міського голови Сокирян Василя Козака, що в Чернівецькій області та сестрою народного депутата Володимира Козака. Жінка є власницею торгової марки YARO, яка займається доставкою сироїдної продукції.

Пара побралась у 2015 році. Разом із Юлею у них народилась донька у 2019 році. Також Данило має сина Петра від першого шлюбу.

Данило та Юлія Привалови з донькою, Фото: Інстаграм Юлії Привалової

Наприкінці 2021 року Привалови потрапили у гучний скандал. Річ у тім, що Юлія поширила фото, де стоїть разом з чоловіком на фоні Кремля у Москві. Це відбувалося на сьомий рік вторгнення росіян на Донбас і вже за кілька місяців до великої війни. Ба більше, фото супроводжувалось цинічним жартом про бандерівців.

Фото: Інстаграм Юлії Привалової

Такий допис викликав обурення українців. Вони закликали співгромадян не купувати продукцію YARO. Привалова зреагувала досить бурхливо. Жінка висловилась, що це "дебілоїдна політика українських магазинів радикально налаштованої меншини". Також додала, що продукцію її бренду активно продовжують купувати.

Скриншот з інстаграму Привалової

Чим займається зараз

Лише у цьому році Привалов створив сторінку в інстаграмі. Там є всього кілька дописів. Судячи з профілю, Данило створив застосунок, де можна знайти потрібну клініку для собак. Також він став співзасновником компанії, що займається медичним страхуванням.

Привалов з командою

Цікаво, що в одному з дописів згадав про фото, зроблене в Москві та перепросив за нього. Чоловік зазначив, що це було недоречно й він переусвідомив цю ситуацію.

Привалов розповів про своє теперішнє життя

Крім цього, Привалов розповів, що не виїжджав за кордон під час війни, а живе в Києві та будує бізнес. Також він зазначив, що допомагає армії, але не "робить з цього інфоприводи".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про позашлюбну доньку покійного Кернеса. Дівчинка веде непублічний спосіб життя.