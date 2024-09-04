В Украине аномальная "осень": метеоролог дала прогноз и удивила по поводу бабьего лета

Календарная осень в этом году без дождей, как и в прошлом

Начало сентября этого года на большей части Украины сопровождается аномальной для этого месяца жарой. Температура воздуха напоминает летнюю, достигая чуть ли не +32 градусов.

"Телеграф" решил поинтересоваться у специалиста, что происходит с погодой и где подевались те же осенние дожди, под которые нужно сидеть в пледе с чашкой чая.

Это нетипично. Что происходит

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила "Телеграфу", что климат действительно сильно меняется. То, что за окном сейчас – это метеорологическое лето, ведь среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов.

"В Украине существенно меняется климат. Это проявляется в том, что повышается температура. И наибольший рост температуры отмечается зимой и летом — они потеплели", — говорит метеорологиня. В отдельные годы уже уменьшалась продолжительность зимы, бывало, что не наблюдалось никакого снежного покрова. В то же время, летом фиксируют температурные рекорды, которые мы уже очень хорошо почувствовали, особенно в этом году, когда температура воздуха достигала даже 40 градусов, и этот период длился довольно долго.

"Сейчас мы видим аномально высокую температуру . Такие температуры, с одной стороны, связаны с тем, что у нас наблюдается парниковый эффект. Также у нас есть благоприятные условия для такой жары: преобладает антициклональная погода, в Украину поступают теплые воздушные массы, и при наличии длительного периода области высокого давления при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревается. В результате температура воздуха сейчас достигает 30 градусов и выше», — объясняет Балабух. Конечно, для сентября эта температура не типична, отмечает она.

Ждать ли в сентябре погоды для свитеров

В соответствии с прогнозами, которые мы сейчас имеем, полученных с помощью многочисленных моделей из мировых прогностических смыслов, ожидается, что сентябрь в этом году в Украине будет аномально теплым.

За месяц средняя температура воздуха может быть на 2-3 градуса выше нормы.

"То есть если мы говорим о метеорологическом лете (когда средняя за сутки температура воздуха выше 15 градусов), то сейчас мы видим в Украине температуру даже выше 20 градусов. Мы видим классическое лето, и эта температура более характерна не для сентября, а для того же июля", — говорит метеоролог.

Исчезнет ли бабье лето вообще

Обычно под бабьим летом подразумевают кратковременное потепление после наступления настоящей осени (когда среднесуточная температура уже опустилась ниже +15), отмечает Балабуха.

Однако из-за изменения климата таких "бабьих лет" стало больше, причем… чуть ли не в каждое время года.

"Здесь нельзя сказать, что тепло исчезает. Напротив, оно не исчезает. Обратите внимание, что у нас такие периоды, количество летних дней в переходные сезоны, существенно растет. Вспомните конец марта, начало августа, апреля, когда температура воздуха достигала даже выше 25 градусов. Почти до 30 градусов. То есть мы с вами можем сказать, что в марте мы и имели такое "бабье лето", – рассказывает Балабух.

Поэтому говорить, что бабьего лета у нас нет, мы не можем, рассказывает метеоролог. Наоборот, таких бабьих лет у нас становится все больше в течение холодного периода. Все чаще к нам приходят такие периоды с аномально высокой температурой, когда наблюдаются практически летние дни. Мы видим, что у нас даже зимой грозы, добавляет эксперт.

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