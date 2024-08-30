Жара никуда не денется: метеорологи рассказали, чего ждать в сентябре

Высокая температура в Атлантике нагревает Европу

Европу ждет аномально теплый сентябрь после такой же аномальной жары летом, когда засуха и температурные отметки били все возможные рекорды. Согласно данным Atmospheric G2, в начале месяца температура на материке будет на 5-8 градусов выше среднего значения, которое держалось на одном уровне в течение 30 лет наблюдений.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что Южная Германия, Балканы, Украина и Балтия будут "особенно теплыми".

"Глобальное потепление продолжает летнюю жару в сентябре и даже октябре в Европе. Это увеличивает угрозу экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, сильные штормы и лесные пожары, но более мягкие условия также могут отложить начало отопительного сезона", — пишет издание.

Какой будет погода во второй половине сентября точно сказать сложно. По словам метеоролога компании Maxar Technologies Inc. Мэтью Дросса, многое будет зависеть от влияния Атлантического океана, температура в котором остается высокой, что провоцирует появление такого явления как Ла-Нинья.

"Температура в Атлантике была почти рекордно высокой в течение нескольких месяцев, и это нагревало Европу", — сказал метеоролог.

В то же время это может сыграть неприятную шутку и стать эдаким "джокером сентября". Метеорологи не исключают штормы, ливни и ураганы в Великобритании, Франции и на Пиренейском полуострове.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в последние дни лета. Жара не собирается покидать Киев.